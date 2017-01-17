“新加坡旁”想吸引中国人 却先引爆了舆论战
马来西亚前首相马哈迪此前表示，柔佛已将发展成由外来者主导的地区。柔佛苏丹就此批评马哈迪扭曲事实。而马哈迪则致信《星报》，反驳柔佛苏丹的指责。
此前，马来西亚柔佛州苏丹依布拉欣接受《星报》专访时抨击马哈迪“把政治利益凌驾马来西亚人的利益，特别是柔佛人”。
他指出，马哈迪多次质疑柔佛“向中国人变卖土地”。对此感到“非常冒犯及痛心”，并斥责马哈迪扭曲事实。他认为，若不加以纠正，这将吓跑投资者。
对此，马哈迪表示，他所说的话仅是重复了彭博社于去年11月22日的一则报道。
他讽刺地写道：“我意识到了为什么彭博社（的报道）没有被挑战、或被否认。”
他指出，彭博社的报道中提到一家中国公司将在新山建设“森林城市（Forest City）” 综合发展计划，而其规模可以容纳70万人。报道也指出，许多中国人专门搭乘飞机到新山观看“森林城市”的模型与图片，而他们已经、或将会购买“森林城市”的大部分房产。
依布拉欣指出，“森林城市”不是只为了中国人，而是公开给所有人，包括柔佛人。
但是，马哈迪质疑会有很多马来西亚柔佛州的本地马来人或华人去购买这些房屋。他认为，本来就不存在能够购买那么多房屋的马来西亚人。
他指出，彭博社在同一份报告中也提到，还有60多个类似于“森林城市”的发展项目 ，并也都是卖给中国人的。
对于日前指出他也曾支持外国直接投资的说法，他表示同意，但解释道，外国直接投资是对制造业的投资，让马来西亚公司在国内建设制造业设施，并让马来西亚人可以在这些行业中工作；而不是将马来西亚的土地进行开发并卖给外国人。
他写道：“马来西亚承包商完全有能力建造各种建筑物和开发土地。我们不需要外国人这样做。”
而且，他也指出，“但外国人购买土地时，这甚至没有资金流入。大部分的资金都是在本地借的。而他们便可以借此与自己的银行做生意。”如此一来，他认为反而会造成资金外流。
另外，他警告道，如果引入计划让在中国购买物业的人，可以在马来西亚免费获得一个单位或房屋，这将不会让马来西亚获益，因为这些买家将不会向马来西亚政府交税。
因此，他呼吁将所有的交易都透明化，将所有投资相关的文件、工人人数及其原籍、买家、融资的银行以及外流的资金都公开。
依布拉欣也提及了马哈迪的“向东看”政策，并说道：“他担任首相时，呼吁人民向东学习，但如今中国投资者来马投资，他却批评。他正冒犯那些富裕的中国房产投资者，他们不是要马来西亚的公民权，他们大部分在其他国家包括澳大利亚及英国也有房产。”
就此，马哈迪回应说，向东看并不是让东方国家在马来西亚买地、进行发展并卖给本国人，也不是鼓励数十万的大规模移民，而是向东方国家学习如何发展自己。
此外，依布拉欣也说道：“看看外国人在新加坡置业的数量，生活在小岛国的新加坡人是否担心？不，他们甚至欢迎富裕的外国人；在我国，马哈迪以种族制造恐慌，只为满足其政治目的，他不愚蠢，只是自私及投机。”
对此，马哈迪指出，新加坡曾经是柔佛的一部分，而如今已经变成“外国”。他表示，“森林城市”以及其它60个发展项目将吸引超过100万外国人，而如果他们居住时间够长，他们将有权成为马来西亚的公民。
对于“种族主义者”的指责，马哈迪反驳道，要指责他人为“种族主义者”很容易，但是在他作为首相的22年中，马来西亚并未发生重大的种族冲突。
根据彭博社的报导，柔佛州的“森林城市”项目耗资1000亿美元（约1420亿新元），将打造足以容纳70万人的居住空间，并设有办公大楼、公园、酒店、购物商场和国际学校。
此前，柔佛州务大臣卡立诺丁（Mohamed Khaled Nordin）也表示：“森林城市住宅物业的营销不仅集中在中国，而且也在澳大利亚、中东等国家展开。而且它只提供1万个单位。”
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