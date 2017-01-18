关系回暖，中新最高级别双边合作会议将于下月举办
综合讯，中新双边合作联合委员会（JCBC）十三次会议将于下月举行。
此会议为新加坡和中国的最高级别年度性双边会议。同时，该委员会也是双边合作的最高级别机制，是中新独有的一项副总理级别年度会议。
它是于2003年11月，由时任新加坡总理吴作栋以及时任中国总理温家宝所推出。现今，该委员会的联合主席分别是中共中央政治局常委、中国国务院副总理张高丽和新加坡副总理张志贤。
此会议自成立以来每年都会轮流在中新两地举行，并分享双方重要合作项目的进展。但是，这个原本应于去年12月初，在中国举行的双边会议，却未能如期召开。
讨论内容包括下月即将举行的双边合作联合委员会的会议。此外，双方也表示将在今年内举行中新领导力论坛。
此外，双方也在昨日的咨询会议上回顾了此前的合作，包括重庆战略性互联互通示范项目等3个政府对政府的旗舰项目。另外，双方也提及了去年的高级别交流。例如，新加坡总理李显龙分在杭州举行的20国集团峰会期间与中国国家主席习近平会谈，也在老挝万象举行的亚细安峰会期间与中国总理李克强会面。
中新自1996年来便开启了双边咨询会议。
据报道，新加坡外交部指出，双边咨询会议是两国讨论双边合作、就亚细安同中国的合作进行磋商、并且对区域与全球发展关键课题交换意见的平台。
中国外交部网站指出，在昨日的会议上，“双方就双边关系、东亚区域合作以及共同关心的地区和国际问题交换意见”。
此前，南洋视界指出，中新关系因为南海问题、TPP、以及装甲车扣留事件而变得越来越紧张。中国外交部发言人甚至副部长，都公开批评新加坡。新加坡的一些巡回大使也公开指责中国。11月下旬，新加坡的9辆装甲车从台湾运回新加坡途中，停靠香港时被香港海关扣押至今。
在发生这些事件之后，每年如期举行的双边合作联委会年度会议，在去年没能举行，从而引起了中新关系观察者的关注。
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