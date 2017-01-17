新加坡前外长：美国担心与中国发生冲突，毫无根据
新加坡前外交部长杨荣文表示，美国担心中国一旦成为世界最大的经济体，便会与其发生冲突，此担忧是毫无根据的。他补充道，北京并不像前苏联。
《今日报》报道，杨荣文在周末的一场中美关系演讲中说道：“美国担心，中国在成为世界上最大的经济体时会表现得像自己一样。这是美国的恐惧。而美国和苏联之间不可避免的冲突，是因为两者都声称代表了全人类、及其价值观和哲学。”
他引用了兰德公司2016年的报告。该报告指出，如果美国和中国之间在当下爆发战争，后者将会承担损失。对此，杨荣文说，北京拒绝了关于首先进行打击的观点，因为它想避免“修昔底德陷阱”。
“修昔底德陷阱”是用于解释既有大国和崛起大国之间发生冲突的潜在危险，例如美国和中国。
据报道引述，杨荣文说：“他们（中国）说不，我们可以为最坏的情况做准备，但让我们展开一个新型的大国关系模式。”
他指出，中国——具有“源自历史的深厚本能”的文明——希望保持其政治和经济的内部控制。他说，中国的人口中有90％是汉人，而它并没有计划要改变人口组成结构，因为它的人民有一个复杂的文化关系，即“礼”。
他解释道：“中国永远不会与世界其它地方协调一致。是的，会有正常的交往，但总会有一个半透膜，它确保进入的都是好的，而被认为具有颠覆性的则无法进入。”
就此，他认为美国对中国的大部分担忧都是不成立的。他说：“中国并没有意愿要扮演美国在世界的角色。”
虽然杨荣文并不确定特朗普是否会有此了解，但是特朗普向前国务卿基辛格的咨询，让杨荣文感到鼓舞。
杨荣文也得知，特朗普让基辛格教导其女婿贾里德•库什纳（Jared Kushner）。而库什纳已被特朗普任命为白宫高级顾问。
尽管特朗普的亚洲政策存在不确定性，但杨荣文认为，中国有责任在未来几年内实行自我约束、维持战略纪律，直到两个超级大国之间的关系恢复平静。
他表示，中国不应该对美国的国会证词、评论、甚至零星的行动而过度反应。
他指出，中国有非常好的战略纪律。他回忆起江泽民曾搭乘一艘布满监听装置的飞机。而当时，媒体纷纷报道，而“中国没有吭声，他们只是把飞机拆完重组” 。
但是，杨荣文也警告道，如果中美两国的紧张局势继续升级，每个人都会不好过。
他说：“这将对太平洋两边所造成的伤害…几乎超出想象。”
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