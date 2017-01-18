习近平望中美关系稳定 愿助解决乌克兰危机
习近平在出席达沃斯世界经济论坛时表示，世界需要中美两国建立稳定的合作关系。
路透社报道，习近平在当地时间17日在达沃斯会见美国副总统拜登，并“积极评价拜登为促进中美关系和两国人民相互了解和友谊所做贡献”。
据中国外交部引述，“习近平强调，我们两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。”
此外，习近平也认为双方在奥巴马任内“达成构建中美新型大国关系共识”之后，两国关系也沿着“正确”的方向发展。就此，“两国双边贸易、双向投资存量、人员往来均创下历史新高” 。
习近平认为，这是“重要积极成果”。
但是，外交部声明中并未提及特朗普。
路透社指出，特朗普将在本周五就任。他此前威胁要对中国商品施加高额关税，并对“一个中国”政策提出挑战，使北京感到不满。
中国愿在乌克兰危机中发挥作用
此外，习近平也表示，中国愿意在帮助解决乌克兰危机的政治决策中发挥建设性作用。
据中国外交部引述，习近平在会见乌克兰总统波罗申科时强调：“我们真诚希望乌克兰保持社会稳定和经济发展，愿为推动危机政治解决发挥建设性作用。”
路透社指出，自从俄罗斯于2014年夺取克里米亚以来，中国在此事件上一直小心翼翼。一方面，中国表示应该尊重乌克兰的领土完整和主权；另一方面，中国也认为西方国家应该考虑到俄罗斯的合法安全关切。
此外，中国和俄罗斯在许多国际外交问题上都有着一致的看法。而此前，中国由于不想疏远俄罗斯这个关键盟友，因此一直小心避免被拉入俄罗斯和西方对乌克兰的争斗。
依此，路透社指出，中国此前对参与解决乌克兰危机的外交努力所表现出的兴趣并不大。
美国副总统拜登于周一建议保持对俄罗斯的制裁，并呼吁各国团结对抗俄罗斯的“强迫性和侵略性”。而特朗普则表示可能会将移除制裁做为交换条件，换取俄罗斯签署核武器裁减协议
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