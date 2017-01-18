新加坡Uber暂停遭投诉的多名司机
今早，Uber优步新加坡公司外面大排长龙。原来，是优步司机们的账户出现了问题，因此到公司咨询。而实际上，他们的账户是被优步公司暂停使用了。
8频道新闻网报道，50多名优步司机今早开启优步应用程序时，收到通知讯息说需要更新账户才能登录，并要求司机联系公司取得帮助。
就此，有账户被暂停的司机向8频道新闻申诉，指出优步公司没有事先通知就突然暂停账户，影响了他的生计。
优步公司则回复说，他们只是按照公司的政策处理事件。
据报道称，优步公司是因为接到多名乘客对这些司机的投诉，才暂停他们账户。得到的投诉内容包括危险驾驶、服务态度差、拒载宠物等。
优步员工指出，只有接到5个或以上的投诉，才会暂停司机的账户，而没有事前通知，是为了确保司机到公司进行辅导。
申诉的司机认为，优步公司在高峰时段暂停他们的账户，影响到了他们的收入，但又不免除汽车租金，对他们并不公平。
就此，优步表示已经知会司机，会在什么情况下暂停账户，并且也在公司网站上传了一份“合作驾驶账户停用政策”，说明账户可能被暂停的情况、以及恢复使用的方法。
据8频道新闻网援引，该政策内容指出，优步公司会在司机的星级评分最低标准时发出提醒，并分享提高评分的建议。但是，如果司机的评分在多次提醒之后没有提高，公司就会停用其账户。
此外，政策也说明，司机如果在使用优步程序载客时有吸毒、喝酒、没有遵守交通规则、危险驾驶等行为，公司都有权停止司机的账户。
申诉的司机表示，他到优步公司进行会谈之后，其账户已经重新开通。
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