阿里巴巴成立大数据 打击1.7万亿美元假货市场
《今日美国报》报道中国网上购物巨头阿里巴巴16日宣布成立一个将借助大数据的力量来打击假货提供者的联盟。
上个月，美国贸易代表办公室将阿里巴巴重新列入“恶名市场”黑名单，原因正是针对阿里巴巴的假冒和盗版投诉数量“高得让人无法接受”。
国际反假联盟称，2015年，假货的价值已超过1.7万亿美元。
经合组织称，美国公司受品牌侵权行为的影响最大，五分之一的山寨产品侵犯的是美国产品的权益，63%的假货来自中国。
阿里巴巴发布的声明称，阿里巴巴大数据打假联盟的任务是共享知识产权验证方面的信息、数据和专门知识，最终目的是协助阻止、筛查和下架侵权产品。该联盟的20个成员包括路易威登和施华洛世奇等奢侈品品牌。
阿里巴巴的首席平台治理官郑俊芳说，目前最有利的打假武器是数据和分析，唯有团结起来才能打赢这场战争。
快递企业“邮包英雄”称，阿里巴巴每年售出145亿件商品，亚马逊网站则是50亿件。
阿里巴巴软件目前每天能够扫描1000万件上架产品，在截至去年8月的12个月中，该公司关闭了18万家售卖假货的第三方店铺。
与此同期，依托阿里巴巴大数据，执法部门关闭了约675个假货生产、库存和销售点。
经合组织2016年发布的一份报告称，受假货影响最大的品牌包括劳力士、雷朋、路易威登和耐克等。事实上，鞋类首当其冲，其后是服装、皮制品和电器。
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