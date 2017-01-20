啥？他有20多个孩子？人工授精弄错！
一家荷兰医疗中心发现数十名女性的卵子可能与错误的精子进行了结合，目前正展开调查工作。其中，一半接受体外人工受精治疗的女性已经怀孕或分娩。
荷兰乌得勒支市大学医疗中心日前表示，体外受精实验室的一个“程序上的错误”可能导致26名女性的卵子和错误的精子结合。
该中心发布声明称，“错误”发生在2015年4月中旬至2016年11月中旬的时间里，“在受精过程中，一对夫妇提供的精子可能与另外26对夫妇提供的卵子相结合。”但同时该中心表示，也有可能其他受精卵的精子并非都来自同一男性。
荷兰的这家体外受精中心是在引入一套新的工作程序时发现上述问题的。
该机构表示，虽然一部分夫妇仍然有冻结的受精卵，但这些卵子也有可能和错误的精子结合。与上述时间内接受体外受精的一半女性已经怀孕或分娩。目前中心已经通知了这些夫妇。
该结构在声明中写道：“本中心的董事会对涉及此事的夫妇听到这样的消息而感到抱歉，并愿意尽一切可能尽快查清事实真相。”
体外受精是成熟的女性卵子在体外与伴侣或捐精者的精子完成受精，再用人工方法移入分泌期的妇女子宫内，使受精卵着床的过程，也是人们通常所说的“试管婴儿”技术。【德国之声电台网站12月30日报道】
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