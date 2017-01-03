新加坡出现学生专用Uber：孩子上学也可以搭个顺风车
新加坡的新学年开学第一天，学生乘车分享服务Schoolber也开始投入运行，并吸引了约200名家长为约400名学生提供收费接送服务。
《今日报》报道，新加坡一家刚初创3个月的公司于上周一推出了这款移动应用程序。
该程序允许司机家长和客户家长在其平台上进行配对和商议价格。价格介于每月70新元到150新元之间，并取决于距离和乘坐的单程还是双程。
此外，该程序也会在孩子到达学校时、以及放学被接起时提醒父母，并允许父母追踪其孩子的所在地点。
在过去的3个星期里，Schoolber创办人郑金山及其妻子林碧芬一直在忙于进行测试，每天进行5到6次模拟运行，以测试该应用程序追踪功能的可靠性。另外，一些司机家长也进行了模拟驾驶测试，以进行路程的计时和交通状况的监测。
据《今日报》称，迄今为止已有超过8000名家长对该服务表示感兴趣，但只有800名家长报名当司机。
为了将司机家长的人数增加到至少2400人，Schoolber探索了与WhizzCar和Popular Rent-A-Car等租车公司的合作伙伴关系，让想当司机但没有车辆的家长可以用实惠的价格租到车。Schoolber所商议的价格介于每月1300新元到3000新元之间。报道指出，这比市场价格更便宜。
对于司机父母的每月收入，Schoolber将从中抽取10%，最多达10新元。签订乘车分享服务的顾客父母也需根据所签订的服务，支付30新元到97新元的年度管理费。
去年11月份，新加坡校车公会指出，Schoolber可能只是另一个“盗版”的的士服务。但郑金山坚持Schoolber是“共享经济中的技术推动者”。
该公会副主席梁添明在10月底接受《联合晚报》访问时表示，Schoolber的服务肯定会对校车服务有所影响。他预计大约20到30%的校车服务，会在三至五年里被取代。
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