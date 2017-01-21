新加坡汽车连续3年减少 交通方式变化是好是坏？
新加坡以汽车为主的车辆数目，已连续第三年萎缩。
根据新加坡陆路交通管理局于本周公布的数据，截至去年12月31日，新加坡道路上共有有95万辆车（具体数字为956430）。这比2015年低约0.1％，比2013年低了1.8％。
私家车数量下降了4%，达552427辆。《海峡时报》指出，这是8年来最低的数量。
据报道称，观察者认为，车辆数目的下降是因为2010年初的拥车证价格上升并没能纠正供过于求的情况。
另外，也有者将原因归结于拥车证系统的接近零增长率的规定。这个增长上限在今年来被逐步下调——从3%到2009年的1.5%，到2012年的1%，到2013年的0.5%，再到2015年的0.25%。
通常，在汽车报废后和拥车证被返回系统之间，会有一段滞后时间。报道指出，以前的增长率能够弥补这个滞后，但如今的近零上限，则无法弥补。
新跃大学（SIM）经济学家特斯拉（Walter Theseira）告诉《海峡时报》说：“鉴于政策目标是让汽车的未来增长保持最小、甚至停止，那么预期显然是，必须增加对公共交通、私人租车以及出租车的依赖，以满足人口增长的交通需求。”
租车数量急剧上升凸显了这个趋势。报道指出，去年，租车数量增加75%，创下51336的新高。自Uber和Grab从2013年进入市场以来，这个数字增长了3倍多。
统计数字显示，出租车数量下降了2.6％，达27534，创下5年来的新低。
嘉摩托（Kah Motor）总经理Nicholas Wong指出，私人租车“已经取代了私家车和出租车”。他认为，私家车数量会继续缩减。
但是，交通顾问布鲁诺（Bruno Wildermuth）认为，这就是自然的趋势。他说：“为了让新加坡‘减少用车（car-lite）’，汽车数量必须减少，汽车使用也必须减少。目前，由于拥车成本高，许多司机会非常随意使用汽车。”
为了解决这个问题，他认为，拥车证的期限应该与行驶里程挂钩，而不是年限。
特斯拉指出，公共汽车服务和铁路基础设施的改善，将“满足交通需求的合理增长”。
“但是，公共交通系统显然不能满足作为‘地位标志’的私人交通需求。公共交通系统也不能完全满足年轻家庭、老年人、以及具有个别交通需求的职业等族群。”
他说：“私人交通工具在未来多年仍会是我们运输系统的重要组成。”
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