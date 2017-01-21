周立波取保候审，中国网民空欢喜
美国纽约当地时间20日上午，周立波案第一次开庭，被控非法持有管制药物、非法持有武器、非法持有枪支罪、开车使用手机四项罪名。
网友们纷纷怒骂，有的认为“丢了中国人的脸”，有的认为他被抓是“好消息”，并纷纷点赞。
交保后，他在妻子和律师的陪伴下走出法庭，并对记者说：“本来就没有事，明天会更好。”
但是，他觉得会更好，中国网友们，就感觉不是很好了……
许多网友认为，还是把他关起来比较好。
周立波在保释后走出法庭，回答记者提问时，微笑表示自己所持的枪支是合法的，并说“中国人应该帮中国人嘛”。
对此，中国网民表示，“不好意思，中国人忙着过年没时间”。
但是，更多还是调侃…… 更有网友建议周立波还是待在美国比较好，因为回中国的话，会落入“朝阳群众”的手里。
美国世界新闻网于20日报道，当地警方19日公布，中国著名脱口秀演员周立波深夜开车蛇行，在长岛莱亭顿（Lattingtown）被警拦截搜查。警方从车上搜出可卡因（一级毒品）与枪枝。当场逮捕还有另一男子唐爽（Shuang Tang，音译）。
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