新加坡工业产值取得五年来最迅猛增长 去年经济增长有望破2
新加坡讯，在电子业产值上升的带动下，新加坡去年12月份的工业产值取得五年来最强劲的增长，这有望为新加坡去年第四季的经济增长带来上修的机会。
新加坡经济发展局的数字显示，去年12月，新加坡的制造业产值比上年同期增长了21.3%，远远超过路透社预测的9.5%的增长率。
过去两年，由于全球需求放缓导致出口受挫，新加坡经济增长不力。不过，去年晚些时候，在对中国出口和制造业的带动下，新加坡的经济获得提升。
如果按照环比，新加坡12月份的制造业产值增长6.4%，超过路透社预测的-5.8%增长率。
联昌国际银行（CIMB）驻新加坡的区域经济学家宋诚焕说：“上一年的基数较低肯定对增长率有助益，但是，如果看环比增长，年底的强劲增长，反应出全球图景的明显改善。”
12月份，新加坡的电子业制造产值猛增了49.4%，主要是由半导体所支持，半导体业增长了94.0%。
专家指出，电子业增长部分原因是假期季需求，以及全球使用新科技的趋势。
专家说，物联网的大趋势，将促使半导体业在未来两年取得增长。
去年9月，半导体巨头Micron 科技在新加坡扩建产能，在新加坡的半导体增长中扮演了很大的角色。该公司去年下半年的产值比上半年取得大幅的增长。Micron占新加坡半导体产能的20%。
新加坡较早前预估去年全年经济增长为1.8%，由于制造业实际数字出现大幅增长，因此，全年的增长率很可能达到2%。
花旗银行的一份研究报告指出，第四季的经济增长很可能取得环比12.9%的增长率。新加坡政府本月早些时候预估去年第四季的环比增长率为9.1%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost