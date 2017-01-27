李显龙新年贺词：新加坡需落实经济转型的目标
随着农历新年的到来，新加坡总理李显龙为国人送上了新春贺词。
贺词中除了祝愿，也提到了对未来的展望。李显龙指出，政府新一年里的重点工作是“更新我国经济的发展模式，顺应世界的发展趋势”。
他表示，新加坡未来经济委员会不久后将会发表建议报告书，提出新加坡可以采取的发展策略，以“确保在接下来的10到15年能继续取得经济增长”。
另外，财政部长王瑞杰也将在二月下旬发表财政预算案声明，宣布落实未来经济委员会建议的具体措施，以及针对短期经济需求的相应政策。
李显龙指出，经济转型时企业可能会面临挑战，但只有落实经济转型的目标，未来的生活才会更好。
2017年新加坡总理新春献词全文
亲爱的同胞：
农历新年是阖家同欢共庆、共享天伦的重要节日。今天是大年除夕，全家老少都会聚在一起吃团圆饭，话家常。新年期间，大家也会互相拜年，互换柑桔，为彼此献上美好祝福。大家一起共享美味的糕点、佳肴和捞鱼生，庆祝过年。对于久违的至亲，大家更是珍惜相聚的时光，了解彼此的近况。此外，新加坡是个多元种族的社会，农历新年期间，非华族同胞也会到华族朋友家拜年，大家一起沉浸在节日的喜悦中。
尽管物换星移，世事多变，我们也要致力传承发扬这些优良传统文化与习俗，让它们代代相传。这些习俗都在提醒我们，人生中最重要的不是拥有物质享受，而是一路上拥有家人的陪伴和支持。
在新的一年里，我们也应该反思过去，并且感恩惜福。无论是家里增添了新成员、还是刚入伍的孩子回家一起吃团圆饭、或着是至亲找到了新工作，这些喜事所带来的小确幸都值得我们珍惜。
庆祝新年之际，我们也铭记先辈们过去为国家建设所做出的贡献。没有他们的努力和付出，新加坡就不会有今天的成就。最近，趁农历新年即将来临，我走访了德义区内的湿巴刹和熟食中心，向摊主和顾客们打招呼问好。他们当中，有好几位是相识多年的老朋友。大家见面时都开玩笑地说彼此都老了。我还记得八十年代初期，我到宏茂桥为选民服务时，宏茂桥还是一个新镇。当时，我和这些摊主、居民一样，都还是年轻人，美好人生才刚刚开始。光阴似箭，如今，我们的孩子都已长大成人，一些则已成家立业，大家都为孩子们感到自豪。我很欣慰，年轻一代比他们父母那一代享有更多的机遇，能够发挥所长，闯出自己的一片天。
在回顾过去的同时，我们也必须展望未来，未雨绸缪，以应付来年的挑战。所谓除旧迎新，相信大家这几天应该都忙着大扫除，把过去一年的厄运通通去掉，亮丽地迎接崭新一年的到来。鸡啼声象征一日之始，更是具有万象更新的意义。
对于年轻夫妇来说，生儿育女是迈向人生另一阶段的一项重大决定。政府正尽全力帮助更多年轻夫妇抚育孩子，享受为人父母的喜悦。我们不但增加了学前教育和托儿服务的名额，也设立了更多大家所负担得起的优质幼儿园。政府也缩短了新组屋的等候时间，让申请新组屋的年轻夫妇能更快拿到新房子，更早组织家庭。我希望新的一年会迎来更多新生宝宝，听到更多鸡宝宝响亮的啼哭声，为新加坡这个大家庭增添更多欢乐！
而政府鸡年的重点任务是更新我国经济的发展模式，以顺应世界的发展趋势。为了取得持续增长，我们致力寻求新机遇和开发新的市场和经济领域。因为只有这样，新加坡才能够一直在全世界占有一席之地，并维持经济繁荣。由于目前的全球环境不明朗，因此我们现在更需要努力确保我国经济能够与时并进。
去年成立的新加坡未来经济委员会 (Committee on the Future Economy)，在王瑞杰部长和易华仁部长领导下，过去一年都在探讨我国经济的未来方向。未来经济委员会将在不久后发表建议报告书，公布新加坡可采取哪些策略，确保在接下来的10到15年能继续取得经济增长。委员会也将找出具有发展潜能以及新的领域，并且制定计划，确保我们的子子孙孙在未来踏入职场时，都享有众多机会实现理想。二月下旬，王瑞杰部长也会发表财政预算案声明。届时，他将宣布相关的具体措施来落实未来经济委员会的建议。预算案也会针对短期的经济需求推出相应的政策。尽管我国去年的经济增长缓慢，不过到了去年年底，我国的经济表现已有所提升。我希望在新的一年里，我国会持续取得良好的经济增长。
从过往的经验来看，经济转型对企业和工友来说是一项艰巨的工作，需要付出很大的努力才能取得成功。要工友们学习新的技能和新的工作方式，或者转换跑道绝非易事。企业在改变运作方式、开发创新产品和新市场方面也会面对各种挑战，不容易办到。但是，我们还是必须坚持不懈推进这项工作，因为只有落实经济转型的目标，我们才能提升国人的生活，共创更美好的未来。
这些年来，政府与人民携手克服了种种挑战。因此，我有信心，只要政府、企业和人民齐心协力、互相扶持，大家为将来做好准备及抓紧机遇，我们这一次也必定能够成功转型。这样才能让我们的子子孙孙拥有更远大的抱负，日子过得比我们更好。
一直以来，我们都是齐心团结共创未来，使新加坡人的生活一代比一代好。两个星期前，我出席了德义区的一场教育储蓄奖颁奖礼。在会上，同一名九岁的助学金得主阿当扎弗兰（Adam Zafran）及他的家人交流时，我也获得了意外的惊喜。他的父亲阿兹（Aziz bin Ahmad）拿出了一张1986年他从我手中接过助学金时我们的合照！那已是31年前的事了！当年的那份助学金，减轻了阿兹和他家人的负担。阿兹现在事业有成，而他的儿子也和他一样，勤奋努力，学业成绩优异。阿兹的故事，也发生在许许多多国人的身上。每一代国人都努力把新加坡打造成更美好的家园，为下一代创造更光明的未来。 这就是我们的新加坡故事。
而让家人一直过着幸福的生活，也推动着我们不断向前进步。一元复始，让我们满怀信心、冲劲和希望迎接新的一年，为我们的至亲和下一代，携手共创更美好的未来。
谨祝大家鸡年大吉、万事如意、新年快乐！
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