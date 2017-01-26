新加坡社交媒体渗透率排名世界第3，70%人口为活跃用户
刚刚发布的社交媒体和数字趋势报告显示，每10位新加坡人中，就有7人活跃于社交媒体。
《新报》指出，这比全球平均水平的34％，还要多一倍。
报告指出，新加坡有471万互联网使用者，有440万是活跃使用者。该数据显示，如今新加坡有超过四分之三的人使用社交媒体，比去年增长了22%，共增加了80万新用户。
该份报告由社交媒体管理工具Hootsuite和社交媒体咨询公司We Are Social联合撰写，并集合了来自200多个地区的线上行为数据。
根据报告的社交媒体渗透率排名，新加坡排名世界第3，渗透率为77%。排名第1为阿拉伯联合酋长国（99％），排名第2为韩国（83％）。
此外，香港排名第4（75%），马来西亚排名第5（71%）。而全球平均渗透率为37%。
另外，报告也指出新加坡的平均固定互联网连接速度为18.2mbps，是全球平均6.3mbps的将近3倍。
而近来，有报道指出新加坡将准备迎接5G服务，这将比4G快10倍。
随着网络连接越来越方便、越来越快，人们能够更加紧密的联系在一起。但是，这仍是一把双刃剑。
新加坡国立大学社会学陈恩赐指出：“它们让我们能够随时随地获得更多信息、访问更多社交网络。”
“但是，它们也可能导致过度分心，浪费时间，错误信息的回声室，或偏见、刻板印象和仇恨的传播。”
英特尔安全事业的亚太消费者部副总裁David Freer指出，社交媒体的广泛使用也可能引发网络安全问题。
他说：“人们通过智能电视、或健身追踪器连接到社交媒体，这其中存储的大量个人信息或元数据，对网络罪犯者是非常有吸引力的。”
“但是，许多刚推出市场的新物联网设备，都有较弱、甚至没有安全性。”
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