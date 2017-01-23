全球上百万人示威游行 抗议特朗普就任美国总统
1月22日电，美国新任总统特朗普20日在首都华盛顿宣誓就职以来，不仅美国各大城市，从伦敦到悉尼，从东京到墨西哥城，全球共20多个城市爆发示威游行，抗议特朗普就任美国总统，以及他涉及种族主义、性别歧视和贸易保护主义等观点言论。据在美国的总组织者统计，共上百万人参与了示威游行活动。
美国华盛顿、纽约、芝加哥、洛杉矶等多地21日爆发大规模妇女大游行，上百万名以女性为主的游行民众用和平集会的方式要求在大选中屡屡对女性出言不逊的特朗普尊重女性权利、保护女性权益，要求新政府支持民权、反对歧视和停止族群分裂。
美国本土之外，英国首都伦敦举行的游行示威规模最大。当地时间21日，约十万名示威者组成的游行队伍从美国驻英大使馆出发，高喊着“搭建桥梁而不是围墙”的口号，举着“反对种族主义”“反对性别歧视”等标语牌，一路行进至终点特拉法加广场。伦敦市长萨迪克汗说，很自豪自己和伦敦市民一起，声援性别平等和主张妇女权利。女权领袖苏菲•沃克说，举行游行是为了对特朗普在竞选中的种族主义、性别歧视和反女权言辞表示抗议，并对其关于英国“脱欧”言论表达不满。
数千名澳大利亚示威者21日在悉尼的海德公园举行集会，手举写有“全世界妇女抵制”等口号的标语牌和海报，反对特朗普就职及其针对女性的歧视言论。阿莉莎•史密斯及其丈夫和女儿一起参加了集会，她表示对特朗普就职美国总统后的未来十分担忧，她不希望自己的女儿在一个“充满了仇恨”的世界里长大。现年33岁的夏洛特•怀尔德说，特朗普曾在竞选期间发表性别歧视言论，看到他就任美国总统令她“感到恐惧”，而参加示威活动令她感到自己作为一名女性的主张得到重视，意义重大。
当地时间20日晚，在美国民主党日本支部的发起下，日本首都东京举行了数百人参加的抗议特朗普示威游行。游行人群从东京千代田区的日比谷公园出发，高举“女性的权利就是人类的权利”“建立没有歧视的世界”等英语书写的标语牌，在一小时左右的时间内，行进到2公里之外的六本木大街。一名参加游行的37岁美国女性说:“我是为了显示‘女性也很强大’才来参加游行的。特朗普当选总统令我非常失望。”
当地时间20日，在墨西哥城的福特公司驻墨西哥办事处前，近百人抗议特朗普针对墨西哥的贸易和移民政策。组织者告诉新华社记者说，“抗议是为了保护墨西哥人的就业岗位。特朗普宣称要‘雇佣美国人’和‘购买美国货’，这是不负责任的，这样的做法不仅损害了他国的利益，更不利于美国的发展。”
此前，特朗普曾表示要在美墨边境建立隔离墙，防止非法移民进入美国，并威胁要给在墨西哥设立工厂的企业加高税收。随后，美国福特公司暂停了在墨西哥16亿美元的建厂项目。
当地时间21日下午，数千人在挪威首都奥斯陆市中心举行妇女大游行，呼吁性别平等及建设多元化和包容的社会。组织方表示，此举是为了支持同时在美国华盛顿举行的妇女游行。他们举着“女性的权利就是人权”“坚强的女性等于坚强的世界”“为未来抗争”“建设桥梁而非城墙”等标语牌，不少参与者还高喊着反对特朗普的口号，表达对其观点及政策的抗议。(参与记者:梁希之、蓝建中、倪瑞捷、张淑惠)(新华社)
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