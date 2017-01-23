菲律宾代表团到华落实合作 杜特尔特5月将再访华
路透社报道，菲律宾总统杜特尔特将于本周派遣一个内阁级代表团前往北京，代表团将会晤中国国务院副总理汪洋及其其他中国高级官员，以商讨多项投资协议以及菲律宾今年担任东盟轮值主席国等事宜。
据菲律宾财政部22日发表的一份声明，将于1月23日至24日访华的菲方官员包括杜特尔特政府的财政部长、预算部长、经济部长、公共工程部长以及运输和交通部长。
杜特尔特曾于三月前访问北京，访问旨在为建立他所称的新商贸联盟铺平道路。自去年就职以来，杜特尔特不断向中国示好，同时还严厉斥责传统盟友美国，菲律宾对外政策由此大幅调整。
此次北京之行旨在讨好中国并获取贷款和商机，杜特尔特此前已推行旨在降低对美国依赖度的政策。杜特尔特称他已对美国失去了信心。中国外交副部长刘振民上周在马尼拉会晤杜特尔特后表示，杜特尔特将于5月再次访华出席一带一路国际合作高峰论坛。杜特尔特在会晤刘振民的几天前曾会晤日本首相安倍晋三。
财政部在声明中说，菲律宾此次派团访华将出席多场会晤，会晤还旨在商讨菲方今年担任东盟轮值主席国等事宜。但声明并未介绍具体讲磋商的内容。
外交部长裴斐克托亚赛本月11日表示，相信东盟和中国会在2017年中前敲定南中国海行为准则。
财政部还说，本周会晤期间，菲中两国官员对资金规模约达150亿美元的投资承诺加以充实。杜特尔特去年10月访华期间，中方曾向马尼拉作出投资承诺。
此外，菲律宾能源部长办公室发表的一份声明称，能源部长方索·库西也将来华，其访华目的是推动两国在能源领域的合作，并吸引中方向当地多个能源项目投资。
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