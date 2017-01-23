中国游客带热全球租车市场
香港《亚洲时报》报道，中国的高端旅游市场正越来越受欢迎，探险旅游、生态旅游、体育旅游、自驾游等类型的旅游都快速发展。世界各地的租车市场也因此逐渐火起来。在许多租车市场中，知名国际公司正在与中国旅游公司建立合作关系。
总部设在巴黎的欧罗巴汽车出租有限公司是欧洲最知名的租车公司之一，就在上周，该公司与中国的首汽租赁有限责任公司达成协议进行商业合作。对首汽租车来说，与欧罗巴租车公司合作的直接目的是想进入国际租车市场，在这个市场中，中国游客越来越重要。这两家公司的合作让首汽的用户可以通过首汽多个网上租车平台直接租赁欧罗巴租车公司的汽车。
尽管中国法律让外国游客几乎不可能在中国租车自驾，但许多海外旅游目的地仍热情欢迎中国自驾游游客。美国、法国、德国、泰国和新西兰等地是中国自驾游游客喜欢的目的地。
随着中国游客越来越倾向于自由行，自驾游可以让人享受到大巴车一样的自由度，又不用受行程选择方面的限制。结果就是中国自由行游客常去一些目的地的自驾游大幅增长，这些地方通常面积较大，而公共交通方面的服务却不大好。
中国投资者和中国政府似乎都注意到了这一点：越来越多租车公司间的协议正在谈判，资本正流入与租车市场有关的中国公司。与欧罗巴租车公司建立合作关系之前，首汽租车在2016年12月完成了一轮融资，共募集到21.5亿元人民币——首汽租车把市场扩张作为融资的主要理由之一。首汽租车的许多投资者是国有企业或者部分国有企业，表明中国政府认为在中国快速增长的旅游业中——不管是团队游还是自由行——获得股份很重要。
此举是中国越来越重要的租车和叫车行业所采取的众多举措之一。滴滴出行是优步中国此前的对手，现在两家公司已经合并。正在租车和叫车服务领域在世界各地进行大举扩张。滴滴仍然是世界各地优步公司对手的主要投资者，还与总部位于美国的安飞士租车达成了合作协议，让滴滴的用户可以在175个市场里租用安飞士租车的汽车。
中国投资者和租车公司看好中国自驾游的未来，世界各国的旅游业也应该更加关注中国的自驾游市场。根据中国知名旅游论坛马蜂窝和租车网站租车联合进行的调查，自驾游游客的年收入是最高的，并且主要来自中国富裕的一线城市。
随着过去几年中国旅游业整体增长速度放缓到个位数，对于颇受中国游客欢迎的旅游目的地来说，能够依靠利润更高的项目获益变得更加重要。对于受欢迎但与中国没有直接航线的旅游目的地来说，发展自驾游是迎来更多中国自由行游客的机会，否则这些游客一般都集中在大城市。看来，自驾游是值得关注的市场。
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