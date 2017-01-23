国发部否认新加坡进口非法沙子
新加坡国家发展部表示，自从去年11月的禁止令生效之后，新加坡已停止从柬埔寨进口沙子。
国家发展部在回答媒体询问时表示，新加坡制定了严格的沙子进口标准，其中包括环境保护等。但是，国家发展部也重申说，沙子是以商业基础进口的，因此遵守标准是承包商的责任。
另外，当局也表示，新加坡没有查到任何非法运输到此的沙子。
《今日报》报道指出，去年11月，柬埔寨当地的活动分子从联合国的数据中发现，柬埔寨的沙子进出口贸易数据出现不一致的情况。此后，柬埔寨当局便宣布暂停持有效许可证的公司出口沙子。
数据显示，新加坡自2007年以来从柬埔寨进口了7360万吨沙子，而柬埔寨政府的报告数据则显示，出口到新加坡的只有270万吨沙子。
报道指出，柬埔寨的沙子提取和出口一直存在争议。这是因为有公司据称在无视配额的情况下提取沙子，从而破坏了沿海红树林系统，并影响了当地渔民的生计。
据媒体报道，除了柬埔寨之外，新加坡还从菲律宾和缅甸进口沙子。
本月初的《柬埔寨日报》报道称，非政府组织“大自然母亲（Mother Nature）”正在考虑对涉及向新加坡出口沙子的政府机构和公司提出诉讼。
新加坡国家发展部表示，新加坡政府不允许任何违反沙子来源国法律和法规的沙子贸易和提取，而承包商“必须从合法允许的地区采购沙子，遵守来源国的所有环境保护法，并从来源国当局获得适当的沙子出口文件和许可证”。
至于沙子贸易的数字差异，新加坡国家发展部发言人说，他们无法验证这一点，因为各国所报告的数字都是根据自己的计算公式，而计算公式并没有被揭晓。
发言人也指出，新加坡没有遇到走私沙子，或承包商通过伪造出口许可证向新加坡提供沙子的案例。 她补充说：“当局会调查任何此类事件，并会在有证据的情况下采取执法行动。”
沙子经常被用于生产水泥或填海。根据联合国环境规划署2014年的报告，新加坡是世界上最大的沙子进口国。
国家发展部表示，新加坡每年进口的沙子数量是根据沙子的供应量以及建设项目的需要。但是，新加坡如今并没有详细显示沙子各个用途的数据。
“大自然母亲”的创始人戴维森（Alex Gonzalez-Davidson）告诉《今日报》说，柬埔寨会有沙子提取量的配额，但是由于没有检查和执法，因此沙矿企业常常会超过配额。
他也指出，柬埔寨政府机构曾“故意协助”这些公司，并对违反法规的行为视而不见，或者给这些公司提供虚假的沙子出口数据文件。
国家发展部说，由于沙子不是新加坡的自然资源，因此实现自给自足是个“高度挑战”。然而，新加坡也一直在探索替代方法，例如从建筑业中回收材料，以替代一些填海项目中部分比例的沙子。
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