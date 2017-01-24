马来西亚华人人口逐渐减少，57万移民新加坡
分析员指出，如果马来西亚华人继续往外移民，这将导致马来西亚的私人企业缩小规模。
马来邮报网报道，亚洲策略与领导研究院（ASLI）的一份报告指出，随着移民和低出生率的趋势，马来西亚人口中的华人将在2030年下降到约19.6%。
ASLI首席运营官黄颖欣透露，华人在1957年占马来西亚人口达37.2%，但在4年前已降至24%。
她引述了世界银行一份2011年的研究报告指出，截止到2010年，有将近100万马来西亚华人移民到了其它国家，其中57%移民到了新加坡。
据报道引述，独立分析师邱嘉平说：“华人族群在商业和经济中已经非常活跃。该族群对国家的发展很重要。（因此）这对马来西亚来说是个令人担忧的趋势。”
新加坡惹勒南国际研究学院资深学者胡逸山认为，大多数马来人在“社会生活的各个方面”呼吁更多的伊斯兰法和实践，可能是一个推动的因素。
他说：“这除了导致他们（华人）的政治权力下降，也会使整个国家的专业人力资源被削弱。”
但是，马来西亚政府的官方统计数据却与ASLI的数据略有不同。
报道指出，马来西亚统计部门估计，华人占马来西亚人口将从2010年的24.5%，到2040年降至20%。
另外，官方数据还估计，马来西亚的土著人口——马来人、原住民、以及沙巴和沙捞越的族裔部落——将从2010年的67.3%，到2040年上升至72.1%。
马来西亚政策倡议研究中心的主任林德宜指出，其中的原因在于马来人较高的生育率、以及被赋予公民身份的穆斯林移民的增加。多数穆斯林移民来自印度尼西亚和菲律宾南部地区。
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