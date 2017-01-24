马哈迪：反对“双坡高铁” 如果上台可能废除协议
马来西亚前首相马哈迪对中国参与投标的“双坡高铁”提出反对。
马来西亚《星报》报道，如今为土著团结党（Parti Pribumi Bersatu Malaysia，简称土团党）主席的马哈迪表示，如果反对党上台，新加坡与马来西亚签署的“双坡高铁”协议将可能不会实现。
据引述，他说：“我们需要研究它是否可行，因为我们没有钱，我们必须借钱，而这不是政府现下可以承受的。”
“我们必须知道，我们是否真的需要这个高铁。”
新加坡与马来西亚于去年12月13日签署了“双坡高铁”协议，同意建设长达350公里的高速铁路。该项目预计将耗资500亿令吉至600亿令吉，并将于2026年建好。
但是，马哈迪也补充说，即便他对“双坡高铁”有疑问，但是新加坡并不需要担心它与马来西亚的关系。
他说：“在我任期内，马来西亚和新加坡之间存在差异，但是，我们并没有爆发战争。我们试图寻找和平的方式来解决这些问题。”
此前，马哈迪也曾对“森林城市”项目提出批评。他引述彭博社报道指出“森林城市”以及其它60个发展项目将吸引超过100万外国人，而如果他们居住时间够长，他们将有权成为马来西亚的公民。
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