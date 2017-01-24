中美若打贸易战将影响哪些企业？
彭博社报道，随着抨击中国的特朗普作为总统入主美国白宫，一些分析人士开始拟定名单，看看一旦全球最大的两个经济体爆发紧张局势，谁将从中获益，谁将受损。
贸易摩擦或难避免
现在，远不清楚特朗普会制订什么样的计划。在竞选期间，他抨击与中国的贸易协议，称其导致了创纪录的美国赤字。不过可以明确的是，中国一定会对美国采取的任何保护主义措施进行回击。不仅因为已有临时计划被报道出来，还因为以前的例子，即2012年与日本关系紧张时中国所采取的措施。
瑞士信贷集团表示，中国若对美国品牌进行广泛抵制，受影响的将包括耐克、通用汽车公司、福特汽车公司和蒂芙尼公司，而美国的制裁将会让联想集团和中兴公司等中国电子出口商面临压力。国内竞争者将从贸易减少中获益。
香港交银国际控股有限公司分析师洪灏接受电话采访时称：“我问过的大多数人不认为贸易战是基本案例——他们认为这将是黑天鹅事件。我认为这种可能性大得多。”
特朗普承诺要运用“所有合法总统权力解决与中国的贸易争端”，包括关税。他曾提议对来自中国的进口商品征税45%，但之后否认。在其1月20日总统就职典礼后，中国有媒体表示，特朗普的讲话预示着中美发生贸易摩擦将是“高概率事件”。
摩根士丹利位于新加坡的战略师乔纳森·加纳认为，如果美国和中国向彼此征收45%关税的话，MSCI中国指数将从目前水平下跌高达30%。加纳认为，如果征收较适度的5%关税的话，MSCI中国指数与目前水平相比变化不会太大。去年12月时，加纳曾乐观地认为上证综指今年将涨至4400点。1月20日上证综指收于约3123点。
洪灏认为，如果发生全面贸易战争的话，沪市基准指数将迅速跌至2800点以下，约比目前下跌10%。他说，自从特朗普去年11月当选以来，美国标准普尔500指数“涨得太多了”。洪灏去年12月时表示，他的模型预测，沪市基准指数将在3300点上下浮动500点的范围内交易。
美企比中企损失大
瑞士信贷全球资产分析部门负责人雷托·赫斯说，从中国的角度来看，如果贸易争端加剧，消费电子、服装和家用产品的制造商将成为最大受害者。这是因为它们的收入严重依赖美国消费者。
摩根士丹利表示，无线科技公司歌尔股份有限公司、服装企业维珍妮国际有限公司等企业有70%的收入来自美国，是MSCI中国指数和香港指数成分股公司中占比最大的。
加纳说，半导体制造商安霸公司和得克萨斯仪器公司是MSCI美国指数成分股中主要对华销售的公司。
瑞士信贷的赫斯表示，如果中国消费者真的抵制美国品牌，就像2012年他们因领土争端对日本所做的一样，那么汽车制造商比亚迪公司、体育服装制造商安踏体育用品有限公司等国内生产商将获益。非美国的外国品牌作为更有吸引力的第三选择也会获得更多市场份额。
赫斯说：“中国消费者可能决定购买德国车而不是美国车，或者购买阿迪达斯的服装而不是耐克。”
摩根士丹利的加纳认为，总体来说，在贸易战中，美国股票将比中国股票损失更大。摩根士丹利指出，MSCI美国指数成分股中约10%企业的至少10%的销量来自中国，而中国只有不到2%的企业有10%的销量来自美国。
在一场双方合作而不是对抗的“大型讨价还价”中，加纳认为，最大的受益者是中国能源、娱乐、科技和旅游公司，以及美国电信和半导体企业。
那些聚焦于特朗普在竞选期间所做警告的人很难想象出积极局面。
美国银行有限公司位于新加坡的战略师戴维·崔说：“很难相信特朗普政府不会采取任何措施。”他长期看空中国市场。他说：“如果紧张局势开始加剧的话，相关股票极有可能遭到抛售。”
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