特朗普将改变贸易模式 双边协议取代多边协议：西媒
《经济学家》周刊网文章分析，特朗普可能将改变贸易模式，使多边贸易协议被双边协议所取代。
特朗普入主白宫带来了史无前例的大地震。全世界对他上台最大的感受就是，未来将充满不确定性。
之所以不确定，主要是特朗普提出的移民政策可能导致严重后果，他的个人好恶可能引发地缘政治紧张局势加剧，他宣扬的贸易保护主义可能造成世界经济秩序遭到破坏。
即便充满不确定性，但大部分专家还是一致认为，特朗普上台很可能加快贸易模式的转变。在新模式中，双边协议和地区化将取代多边协议成为主流。
特朗普曾在选战中提出要对中国产品征收高达45%的关税，并对在海外开设工厂的美国企业进行处罚等措施。但这些口头承诺是否成为真实的威胁，全世界都将拭目以待。
专家指出，特朗普上台不至于导致血流成河。最可能发生的情况就是全球化的重组。换言之，美国与中国、拉美、欧洲之间的关系将出现转折，世界游戏规则也将发生改变。但这并不意味着将爆发一场贸易战争。
专家认为，未来的趋势将是逐渐出现一张环环相扣的自由贸易网络，最近十年来盛行的多边协议将被一种双边模式取代。特朗普上台将加快这种趋势的发展，同时，世界贸易增速也将逐渐放缓。
专家强调，美国总统虽然握有大权，但并非权力无边。在美国，无论是共和党还是民主党，都有很多人支持自由贸易。如果美国转向贸易保护主义，那么最终受害最严重的将是美国自己。
美国很可能给中国设置贸易障碍，但两国爆发贸易战的可能性并不大。假如真的爆发贸易战，那么刚刚复苏的世界经济势必遭到重创。
假如发生最糟糕的情况——特朗普挑起贸易战，那么美国不会捞到任何好处。最大的可能就是美国在拉美继续为中国让出阵地。
值得一提的是，中国是拉美地区第二大投资来源国，并且是墨西哥、智利、阿根廷的第一大投资来源国。如果美国实施贸易保护主义，那么中国在拉美的分量就会越来越重，而这种情况不但有利于中国，对拉美也大有裨益，特别是有助于增加拉美的外汇储备。
另一方面，专家还指出，特朗普的贸易保护主义将使中国更多地看向欧洲。中国拉近与欧洲大陆的双边关系将降低美国的贸易政策对中国对外贸易的影响。
专家认为，这一切都将迫使特朗普只能采取一些表面措施。特朗普上台后，美国可能很快就会宣布中国“操纵汇率”。但这项举措雷声大雨点小，美国不会因此对中国产品提高关税。
还有一种可能就是，美国对个别中国产品象征性地实施限制措施，但这也只是没有实质内容的表面措施
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