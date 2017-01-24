TPP没有了美国 新加坡将与他国商议出路
《今日报》报道，新加坡贸工部发言人表示，随着美国退出TPP，新加坡将会与其它签署国进行商议其它前进的方式。
贸工部发言人重申，新加坡致力于“追求一个基于规则的贸易体系、以及更广泛的区域融合”。
据报道引述，该发言人说：“TPP缔约方所谈判达成的协议，正是实现更强贸易联系的途径之一。它将促进所有成员国的增长机会和就业创造。”
她补充道：“我们将会需要与其它TPP合作伙伴商议前进的方式。每个合作伙伴都必须仔细研究利益的新平衡。”
特朗普于昨日签署了行政命令，正式宣布美国撤出跨太平洋伙伴关系（TPP）协定。
去年2月，参与TPP谈判的12个国家正式签署协定文本，但TPP仍需各国立法机构批准才能生效。
根据各国此前达成的协定，若12国无法在协定签署两年内完成国内批准手续，那协定生效需要至少6个国家批准，且这6国GDP合计要达到12国GDP总量的85%。目前，美国GDP占比达60.4%，这意味着，只要美国不参加，TPP将无法正式生效。
新加坡一直是TPP的坚定支持国。但据报道称，分析员认为TPP无法生效并不会对新加坡经济造成严重打击。反而，分析员认为新加坡可以加强其作为美国和亚洲之间贸易桥梁的地位。
但是，分析员也指出，新加坡也必须注意保护主义政治带来的负面影响，如果这类政治广泛存在，它将在长期内对新加坡的贸易依赖型经济带来危害。
此前，澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull ）已表示，他在昨夜已与安倍、新西兰总理比尔（Bill English ）、以及新加坡总理李显龙一起讨论在没有美国的情况下进行TPP的可能性。
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