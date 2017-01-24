亚太国家首相彻夜商议 可能邀请中国加入TPP
澳大利亚和新西兰今日表示，希望邀请中国等亚洲国家加入TPP，以挽救该协议。
路透社报道，澳大利亚总理特恩布尔（Malcolm Turnbull ）表示，他在昨夜已与安倍、新西兰总理比尔（Bill English ）、以及新加坡总理李显龙一起讨论在没有美国的情况下进行TPP的可能性。
他于今日告诉记者说：“从TPP中失去美国是一个巨大的损失，这毫无疑问。但我们不会就此放弃……肯定有中国加入TPP的可能性。”
昨日，特朗普在开始办公的第一天便签署了行政命令，将美国从跨太平洋伙伴关系（TPP）协定中撤出。
TPP由美国前总统奥巴马所推动，是其“重返亚洲”战略的一部分。同时，它也被日本首相安倍晋三视为经济改革的引擎、以及对抗中国崛起的工具。
就此，中国提出了一个对抗性的协议，即亚太自由贸易区（FTAAP），并支持了东南亚地区主导的全面经济伙伴关系（RCEP）协定。
新西兰总理比尔说，美国正在将影响力递交给中国，而该区域可能会将关注点转向其它贸易协议。
据路透社引述，他说：“我们与东南亚已有RCEP协议，虽然直到现在进度有点慢，但如果TPP不会进行，我们可能会找到推动RCEP的政治意愿。”
另外，马来西亚贸易部长也说，TPP协定的其它签署国将保持“持续沟通”，以决定最佳的前进方向。
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