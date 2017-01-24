张嘴睡觉易长蛀牙：研究
张嘴睡觉不仅引起口干，还会对口腔健康产生威胁。新西兰奥塔哥大学研究发现，长时间张嘴呼吸，如张嘴睡觉，口腔更易被腐蚀，蛀牙风险会升高。
研究者选取10名身体健康的志愿者，要求他们佩戴了一种口腔器具，以测量唾液中的PH值。PH值能体现以水为主的溶液（如唾液）的酸碱度，通常，唾液正常的PH值范围为6.6~7.1。
四天的试验期内，研究者请参与者戴上鼻夹，以刺激他们用嘴呼吸。结果显示，被迫用嘴呼吸的人其唾液的PH值为6.6，属于酸性。当参与者在夜间被强迫用嘴呼吸时，他们口腔中唾液的PH值大幅度降到了3.6。
该大学研究员乔安妮·乔伊博士指出，人在正常睡眠状态中，口腔中的PH值会随着时间推移而下降，但张嘴呼吸让该数值下降更多。另外，当PH值降到5.5以下时，牙齿就开始失去矿物质，导致牙齿受到的保护更少，另外，张嘴呼吸让唾液迅速蒸发，导致其对牙齿的防护作用降低，增加牙齿被蛀蚀的风险。此外，能生成酸性物质的细菌会在缺乏唾液的环境中茁壮生长。酸性食物会分解牙齿，造成蛀牙，并刺激口腔中的软组织。由于唾液的生成量在夜间会减少，所以用嘴呼吸的人更容易感觉口干，蛀牙和牙龈发炎的风险也会增加。
专家提醒，人们要提防蛀牙的表现，如牙齿过度敏感、口臭、牙齿上有褪色的斑点以及口腔异味，一旦发现应及时治疗，否则蛀牙会引起更严重的口腔问题，如牙齿脓肿和牙龈疾病。
导致长期用嘴呼吸的原因有鼻塞、睡眠障碍和个人的生理解剖结构差异等，及时应对这些状况，不仅有助于呼吸系统健康，也对牙齿健康至关重要。此外，要重视口腔卫生清洁，每天用含氟牙膏刷牙两次，每次3分钟，每天至少用牙线清理牙齿一次，这些对于预防蛀牙都很必要。
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