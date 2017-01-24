中美等国不应利用东盟作为“竞争代理人”：菲律宾
路透社报道，菲律宾防长昨日告诉东南亚以外的国家，不要将这个地区作为“竞争的代理人”，因为菲律宾希望保持该地区的团结，并制定能够解决南海争端的机制。
菲律宾是今年东盟轮值主席国，将主办东盟年度会议，有些会议将有中国和美国等外部强国参与。
菲律宾防长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）在新加坡举行的一次会议上告诉来自20多个国家的代表，外部势力不应在本地区展开竞争。
他说：“作为美国、中国、日本、俄罗斯和印度等国家领导人的东道主，我们必须提醒我们的朋友们，如果必要的话是坚决地提醒它们，不要把东盟用作它们竞争的代理人。”
“我们将在这场即将浮现的超级大国竞争中，重申东盟的统一和团结。”
报道指出，东盟正在拟定南海行为准则，并希望以此确保各声索方在解决领土争端时遵守法律和外交程序。
洛伦扎纳说，希望这项准则能为南海争端的长期解决提供框架。
中国已在南海水域中建造了几座人工岛屿。而周一，中国和菲律宾刚刚同意要开展30个价值37亿美元的合作项目。
因此，报道指出，随着菲律宾与中国拥有数十亿美元的潜在贸易和投资、以及总统杜特尔特使双边关系得到改善，菲律宾在维持其主权要求方面似乎难以达成平衡。
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