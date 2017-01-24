摩拜单车牵手富士康！李开复当“红娘”
在刚刚宣布完成2.15亿美元的D轮融资后，互联网出行平台摩拜单车又进行了新一轮的融资。
据悉，1 月 23 日下午，共享单车平台摩拜单车宣布获得电子代工巨头富士康的战略投资，双方将在单车车辆设计生产、全球供应链整合等领域进行全方位合作。根据摩拜单车联合创始人兼CEO王晓峰介绍，此次合作的牵线者为创新工场董事长李开复。
富士康将通过遍布海外的数十座工厂，为摩拜单车开辟新的生产线，预计年产能将达 560 万台级别。
外界好奇，摩拜与富士康，看似业务没有交集，二者怎么会走在一起？创新工厂创始人李开复在微博透露玄机，原来是他的介绍，使得摩拜单车和富士康“在一起”，并带来了双赢的结局。
业界透露，牵手富士康后，摩拜单车的年产能将在现有基础上增加至 1000 万台，生产成本则会进一步降低，有助于摩拜在国内迅速扩张。同时，富士康的生产制造经验与国际化资源，将助力摩拜进一步优化单车设计与骑行体验，并更好发力海外市场。
而对富士康而言，投资摩拜进军市场大热的共享单车，是一次绝佳的转型机会。另外，生产摩拜单车，还将是富士康积极探索“智能制造＋互联网”的试验田——据悉，富士康将通过工业互联网智能制造技术生产摩拜单车，以降低成本、提高效率。
研究机构的数据显示，去年 11 月至 12 月，摩拜单车的独立设备渗透率已达 88 ％，有绝对的市场份额优势。如今，牵手富士康，摩拜单车产能扩增一倍，发力国内与海外市场的优势进一步凸显，这对 ofo 等共享单车平台而言，绝对不是一个好消息。
有好事的网友甚至猜测，开了外挂的摩拜单车，下一步，是要收购 ofo 吗？
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