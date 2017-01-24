中国出口依赖度将低于印度 或有助抵御中美贸易紧张
《金融时报》报道，中国的出口占国内生产总值（GDP）的比重稳步下降，这一趋势意味着中国对出口的依赖可能很快就会低于印度。
报道指出，这一转变凸显了中国国内经济的增长，这可能使北京方面更能抵御美国总统特朗普任内的贸易紧张。特朗普曾威胁要对中国输美产品征收惩罚性关税。
咨询公司牛津经济咨询社亚洲经济部主任高路易说：“自1991年以来，中国在推动其制造业融入全球经济方面取得了惊人进展。但即使在全球金融危机之前，那种格局就已开始变化。”
他补充说：“关键并不是自那以来我们没有看到任何出口增长，而是近年全球贸易增长显著慢于中国自己的经济。”
中国在2016年前三个季度出口了1.65万亿美元的商品和服务，同比下降7.2%。根据《金融时报》计算，中国的出口占GDP比重为20.2%，远低于2006年38.6%的峰值。这是本世纪以来中国最低的出口比率，尽管在1979年中国改革开放之初，出口对GDP的贡献只有6.4%。
推动中国崛起为一个出口大国的是一种举国努力：发展低成本制造业，将其融入全球经济并抢占市场份额。
销售从智能手机到袜子等各种产品使中国目前占全球出口的12%左右。高路易提出，这使得进一步提高这个占比越来越困难。
与此同时，中国政府近年试图推动国内经济转型，从出口导向型增长转向国内消费带动的增长。
这些发展增加了中国和印度经济之间的相似性，这两个国家的经济往往被视为两个极端。
虽然印度有时被描述为一个相对封闭的经济，受经常账户赤字困扰，但它的出口比率仅略低于中国，在2016年前三个季度为19.4%。
英国凯投国际宏观经济咨询公司经济学家马克·威廉姆斯表示，印度的出口比率今年就可能超过中国，原因是占印度商品出口收入1/5的石油产品价格上涨。
他说，如果今年大宗商品价格显著高于上年，“那肯定足以把印度提升到中国以上”。
报道称，鉴于有迹象显示全球消费正在从商品转向服务，印度在服务业方面的更大优势也可能帮助它超越中国。高路易估计，2016年印度服务业出口占GDP的7.4%左右，三倍于中国的2.5%。
然而，根据摩根大通的估计，中国在全球贸易中的角色仍带有政治敏感性，因为去年中国对美国的贸易顺差达到3440亿美元，远远超过印度对美国的250亿美元贸易顺差。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost