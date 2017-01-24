中国：中新关系要好，就必须“尊重和照顾彼此核心利益和重大关切”
新加坡讯，中国表示，“中新关系的发展并非一帆风顺”，两国关系要好，就必须“始终尊重和照顾彼此核心利益和重大关切”。
中国驻新加坡大使陈晓东，昨天在新加坡举行“新春晚宴”时发表讲话，表明上述立场。
中国驻新加坡大使馆网站，刊发了陈晓东讲话的全文。
他在讲话中说：“中新关系的发展并非一帆风顺”。
“但只要双方始终尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，只要双方始终遵循两国领导人达成的共同构建‘与时俱进的全方位合作伙伴关系’，不偏离、不动摇，中新关系的发展道路就会越走越宽广、越走越敞亮。”
“尊重和照顾彼此核心利益和重大关切”，是中国国家主席习近平去年在杭州会见前往出席G20会议的新加坡总理李显龙时的谈话中提出。
一般相信这里的“核心利益”是指的南海问题和台湾问题。
中国和新加坡的关系去年下半年以来降温至冰点，每年一度的中新双边合作联委会会议，自2004年设立以来，去年首次没有召开。
新加坡武装部队的一批装甲车在台湾军训后路经香港被扣至今。
不过，元旦过后，中新关系出现暖化迹象。中国外交部发言人表示，中国重视与新加坡的关系，但同时强调“中方一个中国的立场也是坚定不移的”，暗示中新经贸联系将与装甲车事件脱钩。
陈晓东在讲话中说，日前，中新双方商定于2月下旬在华举行双边合作机制会议即JCBC会议，这预示着两国关系在农历新年伊始将迎来良好开端。
他说，作为好朋友、好伙伴、好邻居，接下来我们愿与新方一道，总结经验，相向而行，携手努力，为两国关系注入更多正能量，为两国和两国人民带来更多福祉。
较早前，陈晓东会见中国官方媒体驻新加坡的记者，要求“为促进中新友好作出贡献”。
2016年，中国继续保持新加坡第一大贸易伙伴地位，新加坡跻身中国前十大贸易伙伴行列。中新互为对方第一大、第二大对外投资目的地国。中国首次成为新加坡第一大游客来源国。
（图：新华社）
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