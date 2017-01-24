富士康拟联手苹果在美建厂
法国《回声报》报道，在宣扬“美国制造”的新总统上任两天后，全球最大的电子产品制造商台湾富士康集团宣布，要与自己的第一大客户苹果公司联合斥资70亿美元在美建厂。
富士康集团董事长郭台铭在《日本经济新闻》网站刊登的一篇访谈中说，该工厂可能主要生产手机面板，预计会创造3万到5万个就业机会。
富士康认为，美国市场上超大屏智能手机的需求不断增长，在美国当地建厂可能比仅依赖中国供货更好。
郭台铭说：“苹果公司希望和我们一起投资建厂，因为他们需要这种面板。”
至于苹果公司在这次合作建厂中能投资多少目前仍未可知。双方也没有透露关于工厂建设时间表和具体选址的任何信息。
如果该建厂计划能够实施，那不管怎么说都是特朗普的又一次胜利。他在竞选期间经常讥讽苹果公司，并再三要求苹果将其制造业务迁回美国。
苹果公司是特朗普一直批判的“商业模式”的象征：一个年盈利数十亿美元的超级大企业，在美国当地却只雇用极少的人。
特朗普在竞选时反复强调：“（如果我当选）我会要求苹果开始在我们本土而不是在中国生产计算机和手机。如果所有的东西都是在那边造的，我们能拿到什么好处呢？”
市场分析人士和专家始终认为，将产能迁回美国本土仅仅是设想而已，因为那样做带来的成本支出太大了。
苹果2012年在得克萨斯州建立了一个生产笔记本电脑的工厂，第二年在亚利桑那州建立了一个iPhone手机配件厂。这些工厂的产能跟其主要供应商富士康在中国的工厂比起来微不足道。
然而，《日本经济新闻》说，苹果实际上从去年6月起就开始对其主要供货商提出要求，研究在美国本土组装iPhone手机的可能性。
富士康集团还想在宾夕法尼亚州建一个塑料模具厂。此外，为了防止北美自由贸易协定出现问题，富士康还在考虑将旗下子公司在加拿大的一家工厂迁走。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost