特朗普将下令筑起美墨“长城”、暂停向7国颁发签证
特朗普今日在推特发文说：“明天是国家安全计划的大日子！在许多事情中，我们将筑起墙！”
《纽约时报》报道，特朗普计划将在美国当地时间25日签署行政命令，将联邦资金转移到建设美国与墨西哥之间的边境墙项目上。
修建美墨边境墙是特朗普竞选期间最核心、也是最具有争议的承诺之一。
据报道引述，特朗普表示，修建边境强对于控制非法移民进入美国至关重要。
此外，据报道称，特朗普也将签署暂时禁止令，以禁止大多数难民进入美国、并暂停向“具有恐怖威胁”的国家国民颁发签证。这些国家分别是叙利亚、伊拉克、伊朗、利比亚、索马利亚、苏丹和也门。
美国公民及移民服务局顾问史蒂芬（Stephen Legomsky）告诉路透社，如果行政当局认为是符合公众利益的话，总统有权力限制难民如今、以及给特定国家颁发签证。
他说：“从法律的角度来看，这是在他的法律权限之内。但从政策的角度来看，这是一个可怕的想法，因为现在难民有迫切的人道主义需求。”
在竞选期间，特朗普最初提议暂时禁止穆斯林进入美国，并解释这将保护美国国民免遭恐怖袭击。
如今，特朗普及其司法部长提名人塞申斯（Jeff Sessions）表示，他们将把限制集中在可能构成威胁的国家上，而非某一宗教。
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