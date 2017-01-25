华为不上市，还是可能超越三星：日媒
《日本经济新闻》网报道，最近在日本经常可以看到华为的智能手机。
从智能手机的全球市场份额来看，华为仅次于韩国三星电子和美国苹果，位居全球第三。
据美国高德纳咨询公司调查，从去年三季度智能手机的全球份额来看，三星占19.2%，苹果占11.5%，华为占8.7%。
在去年9月2日美国《华尔街日报》的采访中，华为消费者业务部门首席执行官余承东表示，华为要在2018年成为全球第二大智能手机制造商，4至5年内成为全球最大的智能手机厂商。
要想超越苹果和三星，开拓美国市场成为关键所在。但报道指出，长久以来，华为因安全问题被排除在美国市场之外，市场份额不到1%。
报道认为，与中国的众多终端厂商不同的是，华为在通信领域不断提升技术，是一家注重技术的企业。华为研发投资占销售额的一成以上。从世界知识产权组织统计的国际专利申请数量来看，华为在2014年和2015年连续2年位居第一。
在产业规模方面，2015年的销售额达3950亿元人民币，纯利润达369亿元。
有观点认为，华为不喜欢因上市而披露信息。
华为总裁任正非则表示，一旦上市，将受追求短期利益的股东影响，理想的经营将难以实现。
但是，据报道指出，在物联网不断发展的背景下，企业将需要巨额投资资金。
研究韩国经济的熊本大学教授吉冈英美曾提出，自上世纪80年代至90年代初，三星对半导体的设备投资超过、或接近半导体业务的销售额。当时资金不得不依赖银行贷款等外部融资。三星以1997年的亚洲金融危机为契机，改变了这一结构，开始降低负债比例。资金来源转向了以净利润为中心的内部资金。半导体业务的设备投资也将至销售额的三成左右，即使依靠内部资金也完全够用。在半导体走上轨道后，现金流开始增加，对资本市场和金融机构的依赖度不断降低。
依此，报道指出，华为目前已结束了追赶阶段，具有与本世纪头10年的三星相同的业务规模和利润水平。
但是，虽然业务结构与以半导体为核心的三星不同，报道认为，华为或许也具有依靠内部资金足以支撑增长这一自信。
与通过股票上市获得飞来之财相比，依靠内部资金孜孜不倦地磨练技术似乎是华为的一贯作风。
报道认为，或许华为力争像三星那样依靠内部资金实现增长，在不上市的情况下超越三星。
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