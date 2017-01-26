海鲜食客每年摄入1.1万颗碎塑料粒：研究
英国《每日电讯报》报道，科学家警告说，海鲜食客每年摄入的碎塑料粒多大1.1万颗，其中的许多塑料微粒会陷入人体组织。
比利时根特大学的研究人员认为，塑料微粒在人体中日积月累可能会带来长期健康风险。
研究人员说，由于海洋污染不断加剧，人体摄入的塑料量只会越来越多。
研究项目带头人科林▪詹森博士说，塑料微粒在人体中的出现“令人担忧”。
他说：“现在我们已经证实，塑料颗粒确实能进入我们体内，并且还能留存相当长的时间，我们确实需要弄清楚这些颗粒最终会去向何方。”
这样的综合性风险评估研究尚属首次。
科学家经计算发现，99%以上的塑料颗粒会直接穿过人体，余下的将被人体组织吸收。
贻贝每天通过过滤约20升海水进食，有时会意外摄入塑料颗粒。贻贝能将大多数塑料颗粒排除体外，但平均来看，每只贻贝的身体组织中都含有一颗塑料粒。随着海洋中塑料污染不断加剧，贻贝体内的塑料含量将会增加。
如果目前的趋势得不到扭转，那么到本世纪末，经常食用海鲜的人每年可能会摄入78万颗碎塑料粒，其中的4000颗将被消化系统吸收。
现在，海洋中的碎塑料超过5万亿个，并且每分钟丢入海洋的塑料垃圾量就相当于一辆垃圾车的垃圾量。
到2050年，这一数字将增加为每分钟4辆垃圾车的垃圾量。
海洋中的塑料垃圾需要经过几十年，甚至几百年，才能分解。不过许多科学家认为，这些塑料垃圾永远不会彻底消失。
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