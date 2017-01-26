新加坡2016年就业人数仅增0.4%，工资仅增1.3%
综合讯，新加坡人力部的劳动市场预估报告显示，新加坡的2016总就业人数预估增幅仅达到0.4%。
报告指出，这是自2003年来的最低增幅，就业人数仅达1万6400人。
报告补充道，总就业人数的缓慢增幅是基于新加坡经济增长的放缓、本地劳动力增长放缓、以及国外劳动力供应的持续紧缩。
去年的总就业人数中，本地就业人数预计增加0.5%（1万700人），并主要加入社区、社会和个人服务、专业服务、以及交通和仓储等服务业。
外国劳动力（不包括外籍女佣）则预计缩减0.2%，并主要会在建筑业和海事业。报告指出，这是2009年以来首次出现的萎缩。
裁员人数也于去年增加到1万9000人。报告指出，裁员人数自2010年便逐渐上升。
另外，全职新加坡人去年的名义中位数工资（包括雇主部分的公积金）与前年相比，增加了0.7%，达3823新币。实际中位数工资增长为1.3%。
但是，相比2015年的6.5%名义增长和7%实际增长，还是相对缓和。
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