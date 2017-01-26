冯天薇或仍代表新加坡队征战国际乒坛
国际乒联官网26日消息，乒乓球名将冯天薇未来去向如今正变得愈发清晰，其目前正寻求与新加坡乒乓球总会达成协定，这位现世界排名第五的女选手有望继续代表新加坡队征战国际赛场。
去年10月25日，新加坡乒总突然宣布不会与冯天薇在合约到期后续约，此举被认为是给年轻队员更多成长空间。不过近期此事峰回路转，新加坡乒乓球总会会长李玉云称，冯天薇已与乒总达成一份协议。
李玉云说：“冯天薇清楚参赛需要什么。事实上，她在去年底参加了国际乒联世界巡回赛总决赛，这就证明双方达成共识，并重新开始了合作关系。我们希望达到双方利益最大化，合作需要彼此间的信任。”
尽管目前看来，冯天薇仍有望代表新加坡队继续参加国际赛事，但关于双方协议的细节以及冯天薇能否参加团体项目，至今尚未有官方声明。李玉云认为，做出最终决定前，需要考虑多方面因素。
“我们仍在努力解决这些问题。我们也需要保护队伍的利益，需要在两者间找到一个平衡点。”李玉云说。
冯天薇生于黑龙江哈尔滨，2007年，她加入新加坡乒总，成为新加坡国家队的一员。 2008年北京奥运会上，冯天薇帮助新加坡队拿到女团银牌。4年后的伦敦奥运会上，她又收获女团和女单两枚铜牌。2010年莫斯科世乒赛女团决赛中，冯天薇先后战胜两位中国队选手丁宁和刘诗雯，帮助新加坡队首次捧起考比伦杯。
不过在里约奥运会上，冯天薇状态一般，单打四分之一决赛完败给日本名将福原爱，团体奖牌争夺战中又丢掉两分。 （新华社）
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