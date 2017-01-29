三名中国游客死于马来西亚沙巴海难 六人失踪
综合讯，马来西亚海事执法局29日说，沙巴州沉船事件中国游客获救者中有3人遇难，另有5名中国游客及一名船员失踪。
一天前，一艘载有28名中国游客的快船，在从沙巴州海岸驶往旅游小岛环滩岛（Pulau Mengalum）途中沉没，导致28名中国游客及3名船员失踪。
当局过后出动海军、空军和海警搜救，将20名中国游客和2名船员救起。
救起的船员中有一名船长。他告诉当局，船只是被巨浪损坏后下沉。船沉后，所有的旅客一起抱团漂流。
当局正在调查沉船原因，并调查船只是否适合用于游客船只。
当局也指出，这样的气候下，浪很大，是否适合船只出行。
当局同时部署了能够在夜间搜索的设备，以继续搜救失踪人员。不过，由于风急浪大，搜救工作受到很大的困扰。
马来西亚海军说，由于气候恶劣，时间非常关键。
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即就沙巴海难作出重要指示，要求外交部和中国驻马来西亚使领馆加强与当地有关部门的联系，加大协调力度，全力做好搜救工作。交通运输部、国家旅游局等有关部门要立即启动应急机制，协助马方尽快开展救援。
习近平强调，当前正值新春佳节，走亲访友、外出旅游人数较多，各地区各有关部门要进一步加强安全管理，做好应急防范工作，提醒人民群众增强安全防范意识，确保人民群众过一个安定祥和的新春佳节。
中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求敦促马方加大力度，全力搜救中国失联游客，绝不漏掉一人。在境外中国公民保护机制框架下，妥善处理相关事宜，维护好我国公民合法权益，并会同有关地方做好游客家属信息通报、安抚等工作。春节期间，我国外出旅游人数较多，要进一步强化安全意识和相关措施，保证出行安全。
按照习近平指示和李克强要求，外交部和中国驻马来西亚使领馆加强同马方沟通，派员参与搜救工作，并敦促马方有关部门全力施救，交通运输部、国家旅游局等有关部门已启动应急机制，协助开展救援。（新海峡时报图）
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