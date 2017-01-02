李光耀女儿李玮玲指习近平反腐败“安插亲信取代贪官”
|中为李玮玲，左为李光耀，右为李光耀夫人柯玉芝
新加坡讯，已故新加坡总理李光耀之女李玮玲在Facebook转贴一篇新闻时留言，指中国国家主席习近平打击贪污的举动，是“在玩一个看来是在揪出腐败者，同时用自己人来取代他们的游戏”。
香港《南华早报》报道，李玮玲昨天在Facebook转发一则英国《卫报》的新闻。新闻引述中国官员，说中国政府去年已追回23亿人民币（约4.8亿新元）的赃款，并逮捕122名潜逃的政府官员。
李玮玲转贴这篇报道时留言，称这是习近平的一场“游戏”，看似在去除腐败，但其实是以自己人取而代之。
《南华早报》的报道指新加坡和中国的关系近来已因南海问题和新加坡九部装甲车，遭香港海关扣留的事件而显得紧张。
习近平2012年底上任以来大力反贪，但有批评者却指这是他用来将竞争对手拉下马的做法。
其他国家，尤其是与中国友好的东南亚国家，很少会有使节或其家属公开批评中国最高领导人的做法。
李玮玲是现任总理李显龙的妹妹。她去年也在一些问题上在Facebook上公开指责过李显龙。
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