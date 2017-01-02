新加坡装甲车今早突然“消失” 香港海关未回应
新加坡陆军9架总值逾2亿元的Terrex装甲车，去年11月底从台湾由货船经香港运返新加坡途中，因未有向海关申报致遭港方扣押一事，已僵持逾一个月，酿成一场外交风波，新加坡国防部长日前更在facebook撰文对事件表示“不悦(upset)”。
然后香港《苹果日报》今晨发现，过去一个多月来一直被扣查于屯门海关露天货仓的9架装甲车“消失了”。
香港《苹果》记者已向香港海关、保安局以及新加坡国防查询事件，但暂未获回应。香港海关是于去年11月23日根据中国提供线报，在一艘由台湾来港的货船上12个准备送去新加坡的的货柜内，发现9部装甲车(Terrex AV-81装甲车)及一些受管制军用品，遂作扣查，新加坡国防响应时坚持该批装甲车仅作海外训练用途。至11月25日晚深夜，9架装甲车在警方护送下由葵涌货码码头运往海关设于屯门内河码头的露天货仓，海关消息称此举是为了更好地保护装甲车，以便作进一步调查及检查。
由11月26日直至12月30日为止，香港《苹果》记者在货仓内一直见到该9架用绿色帆布覆盖着，再置于货柜车运输架上，纵经历日晒雨淋，装甲车也不曾被移动。但记者今晨已看不到装甲车踪影，货仓地面空空如也，在场保安员拒响应记者。
装甲车消失之前，新加坡国防部分长黄永宏刚巧曾于12月30日在facebook上发文，透露新加坡政府过去两个月曾经从各个层面与香港政府交涉，要求尽快归还有关装甲车，但未获成果，对此他感到“不悦(upset)”。他又承认从国防角度来看，装甲车事件是新加坡2016年的一个低点。黄又指准备稍后在新加坡国会的会议中透露更多事件的细节，他指军方已从事件中学习，并已改变做法，以更好地保护新加坡的军事资产。
接近政府消息人士曾表示，若海关调查后确认“战略物资途经香港时遗漏向海关申报”事件属无心之失，当中不牵涉无偷运军火的动机，海关毋须一定作出检控，海关有权把战略物资如装甲车归还有关政府。举例说，2010年9月海关曾在葵涌货柜码头一个由沙特经香港转口至南韩的货柜内，曾检获及扣押一部南韩制装甲车，但海关最后决定把装甲车交还收货人，因相信该装甲车属政府许可的展览品。（苹果日报）
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