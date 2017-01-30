现场直击：马来西亚沙巴州沉船获救中国游客抵达亚庇
马来西亚亚庇1月30日电，夜深了，马来西亚沙巴州亚庇海事执法局码头缓缓开出一艘闪着蓝色警灯的执法船，在人们关注的目光中，突然发出震耳的引擎轰鸣，几次加速消失在深沉的夜色里。
这是亚庇海事执法局为沙巴州沉船事件获救中国游客派出的领航船，时针这时指向30日零时五分。
“大概还要两个小时，（获救中国游客）所乘的渔船才能抵达码头”，沙巴马中联谊协会会长胡逸山隔着栅栏告诉被警卫暂时挡在码头外的记者。没多久，三辆救护车缓缓驶入海事执法局码头，没有关掉发动机，在路边静静地等待。码头上聚集的搜救人员、医护人员、媒体记者越来越多，但并不嘈杂，只有相机快门的咔嚓声和细不可闻的耳语声。
“从没想过会发生这样的事”，马来西亚《星洲日报》派驻沙巴州的一名记者说道，“这里很少出现这样的事故，印象里有将近十年没有发生沉船了”。
码头上有序的人群突然发生了一阵骚动，一艘20米长的渔船慢慢撕开夜幕，靠近码头。
“是这艘船吗？”，一直守候在码头的中国驻亚庇总领事陈佩洁精神一振，向马方官员问道。时针这时指向凌晨一时五十分。
渔船终于在码头停稳。映入眼帘的是数名严重晒伤、神色茫然的，以及盖住了全身的三名遇难者遗体。这艘船载来23名中国游客，其中3人已不幸遇难。仍有6人失联。
总领馆工作人员快步走向渔船，陈佩洁探出身子想要踏上渔船，却被身后的一名马方官员拉住了。陈佩洁只能伸手将一名头发散乱、虚弱到需要他人搀扶才能站立的中年妇女拉上了岸，马方安排的医护人员立刻围了上去，将这名妇女接到一旁担架上进行初步的身体检查。
“轻一点，轻一点，不要脱她的衣服”，陈佩洁对试图抬走一名获救中国游客的医护人员喊道：“他们被晒得皮肤跟衣服粘到一起了，千万注意不要伤上加伤。”
获救中国游客何先生疲惫地靠着船篷，脸上没有劫后余生的庆幸，只有哀伤。“这边躺着的是我老婆”，他哽咽道，“船沉时我们被海浪冲散了，她没能撑过来。”
一名名获救游客被接上岸，一辆辆救护车不停往返于医院和码头，将获救者送到医院进行进一步的身体检查。
码头上的多家媒体围住了一名肤色黝黑的印尼年轻人。“28日下午5时左右，我正准备去船舱吃饭，突然在船一侧看到远处似乎有人在伸手求救”，这名叫纳库尔的印尼渔民回忆道，“我们把船开近了，果然发现大约十几人正连成一片在海面上漂流。我们救起他们后，还发现了三具与幸存者分散开的遇难者遗体。”
马来西亚海事执法局总监艾哈迈德·普济斯在码头上对渔船搜救落水游客的行为表示感谢，“他们在如此恶劣的天气条件下依然救助落水者。他们的努力，挽救了这么多人，如果再晚一点，可能会有更多人遇难”。
有幸存者告诉记者，他们目睹6名失联者中至少有两人在失联前就已经遇难。但这一说法仍有待搜救行动证实。
“我姓魏”，一名获救游客对何先生说道，“我母亲没了”。
“我姓何”，何先生回复到。两人相对无言。时针这时指向凌晨三时二十五分。
在获救中国游客入住的当地医院门口，负责给游客进行身体初检的女医生菲萨说，“获救的中国游客都有不同程度的受伤，主要是严重晒伤以及身体和救生衣的摩擦伤”，“他们的情绪目前还比较稳定，但是需要时间来平复心理创伤”。
天色渐渐泛白，30日的搜救即将开始。马方表示，不会放弃，将调集更多人力物力搜寻失联者。中国驻亚庇总领馆方面也表示，将继续敦促马方加大搜救力度，直到找到所有失联者。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost