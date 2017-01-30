到底有多美？组图看究竟 法国佳丽夺环球小姐后冠
法国佳丽米戴那尔（Iris Mittenaire）今天在马尼拉摘下2016年环球小姐选美赛后冠。
这是菲律宾第3度主办这项选美界盛事，为配合西方国家的时间，加冕典礼于马尼拉时间上午8时在马尼拉湾畔的MOA体育馆举行。
主办单位询问晋级前3名的佳丽同一个问题：告诉我们，你生命旅程中一些失败的事，你从中学到什么？
米戴那尔分享了以前竞逐戏剧角色落败的往事，但“我觉得就算失败了也要感到喜悦，继续尝试。”
她继续说，“如果我今晚没有获胜，我仍会以拼进前3强为傲。我失败过，但对我来说这是一个很大的机会。”
米戴那尔来自巴黎，芳龄24岁、身高5呎8吋，大学就读于牙医科系。她表示，真正的美是由内而外散发，未来将倡导牙部以及个人卫生的重要性。
在美国总统特朗普加强控管移民之际，她赞扬了法国政府与欧洲的开放移民政策。
海地佳丽裴里西耶（Raquel Pelissier）荣膺亚军，哥伦比亚的托瓦（Andrea Tovar）获得第3名。菲律宾、泰国以及肯尼亚佳丽挤进第4至6名。
佳丽们游览了菲国南北各大景点，菲律宾政府利用主办环球小姐选美赛的机会，作了一次成功的观光宣传。
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