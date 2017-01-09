报告称“洋打工”最爱新加坡 中国列第34
德媒称，2016年全球最具吸引力外派人员工作地排名揭晓，新加坡蝉联第一，中国列第34。报告按照生活质量、富裕程度及是否适合家庭生活进行的评选。作为欧洲最具吸引力的工作地之一，德国2016年的名次倒退5名。中国则保持不变。
据德国之声中文网1月7日报道，汇丰银行连续第9年，每年发布"外籍人士调查报告"，又称"外派人员探索"。调查盘点了全球最适合外派人员居住、工作，及养育家庭的国家和地区。同时，报告还对各地的平均家庭收入、旅行安全情况和社会生活进行分析。
德国《经济周刊》的报道中称，2015年德国在外派人员眼中，曾以良好的工作保障和一流的医疗机制为由，排全球第五。但在最新公布的2016年的排名中，德国的位置却下滑5名，排在了第十名。汇丰银行的报告指出，尽管与世界其他国家相比，德国在工作保障和经济稳定中仍处优势，但在外派人员融入德国社会的层面，以及如何同当地人打交道这一问题上就表现得极为困难。
排在前十名的其他欧洲国家是瑞士的第五名、挪威的第六名和瑞典的第八名。优质的福利、对外籍人士家庭的友好、幼教质量是上述皆各国家共同的特质。
在2016年全球最具吸引力外派人员工作地的报告中，新加坡蝉联第一的宝座。报告称，外籍人士尤其对该国的经济体制感到满意。其中一个积极的表现是，外国人置身新加坡能快速结交新的朋友。另外该国在金融政策和卫生服务领域也获加分。在儿童看护和教育培训方面保持遥遥领先。
紧随其后的是新西兰、加拿大和捷克。新西兰在2015年的排名中也位居第二。在汇丰银行活动网站发布的报告显示，在全球45个国家和地区的排名中，中国位列第34。位置同2015年相比未发生变化。
中国国际出版集团成员"中国网"德语报道引述汇丰银行报告称，有34%的外派人士称，到中国是为了更好的职业前景。54%的受访者认为，到中国对他们的事业产生了积极影响。
报告还称，前往中国的外派人员通常可获得慷慨的福利作为其劳工合同的一步分，60%的外派人士表示，他们可支配的收入增加了，同样有66%的外派人士可获得住房补贴。这一比例超过全球平均水平的30%左右。38%的外派人士还可享有搬家补贴。（参考消息网）
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