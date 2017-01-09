中国网民怒批徐若瑄 纷纷张贴“裸照”
综合讯，艺人徐若瑄扬言控告一家中国媒体诽谤后，引发中国网民的愤怒。一些网民甚至将疑似徐若瑄早年的半裸照贴在社交媒体，以表达不满。
上星期，中国媒体《今日头条》抨击徐若瑄，以《等了7年了，这个女人终于被全面封杀》为题报道，直指徐若瑄2010年做了“侮辱国格”的事情，中国代言遭撤。但经纪公司稍晚透过律师发声明，针对徐若瑄遭侮辱、诽谤，将坚决诉讼。
南洋视界在微博刊载的这项报道，吸引超过90万网民阅读，网民也留下数百个留言，抨击徐若瑄。
网民指责徐若瑄当年那句“日本对我来说像养母一样的存在”的言论，也有网民指责徐若瑄搞“台独”等。
很多网民说，徐若瑄现在缺钱的话应该去找“养母”，不应该到大陆来赚钱。
针对徐若瑄方面称，那句“日本对我来说像养母一样的存在”的话并非在东京影展所说，网民“丫丫在家呢”留言写道：“什么时间说的不重要，重要的是徐确实是在公开场合说了一些伤害国人情感的言论，关键是这个人从未对那些不当的言论进行解释和道歉。”
这位网友说：“你可以无顾虑的伤害我们，那么我们中华的国民就算真的封杀了你又怎么样?我们的热情与关注不会给那些不值得的人与物。”
一些网民甚至在评论中上载疑似徐若瑄的半裸照，表达不满。
徐若瑄因日前名列中国演艺圈“55组封杀艺人名单”中，而卷入台独风波。
她前日透过经纪公司发声明稿澄清网络谣言，但情势似乎没有好转。之后又传出徐若瑄过往的音乐作品，在QQ音乐、网易云、酷狗、百度音乐等中国大型音乐平台被下架！
据报道，徐若瑄身兼演员与歌手身份，出道至今累积不少音乐作品，但如今在中国知名音乐平台上，疑似因名列“55组封杀艺人名单”的后续效应，已搜索不到过往以演唱者身份发表的作品，但她替周杰伦、王力宏、杨丞琳作词的歌曲都还可以查询得到。
徐若瑄音乐突遭下架，微博上也引起不少讨论，有消息指称，名列“55组封杀艺人名单”中的歌手，包括黄耀明、林夕、陈升、灭火器、闪灵等音乐，中国各大音乐平台须于1月9日前删除名单内音乐人演唱的全部歌曲。
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