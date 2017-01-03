哪些商品今年会在亚洲流行
《日本经济新闻》选出了2017年可能会在亚洲畅销的商品。因长期交通拥堵，摩的（摩托出租车）在印度等地可能越来越普及。随着访日游客增加，在马来西亚，便利店的关东煮等平民化的日本食品势头正旺。此外，虚拟现实（VR）游戏机等电子产品也将受到追捧。
在印度首都新德里等地，摩的正逐渐普及。2015年成立的Rapido公司以400辆摩的规模展开了业务。摩的在交通拥堵严重的印度尼西亚、越南、泰国已经大获人气，在印度也可能实现普及。
在新加坡，最近一年左右，电动摩托和电动自行车已经成为固定的通勤工具。电动车虽然有益于环保，但与汽车和行人发生碰撞的事故也在增多，新加坡政府将在2017年内制订有关限速等问题法律条文。从2016年12月起的半月内，暂时允许将电动车带入地铁内。
此外，日本食品的人气可能进一步升高。在马来西亚，11月开业的全家便利店里的关东煮和饭团备受欢迎。在泰国，赴日旅行回国后也想吃到日本食品的人有所增加，其中水果尤其受欢迎，泰国甚至在国内栽培“夕张蜜瓜”。
2017年游戏业也将进一步发展。在中国，2016年下半年，游戏中心出现了VR游戏设施。用户要戴上专用眼镜盒头戴式耳机，椅子也随游戏画面一起移动，提高了真实感。随着索尼等企业进入VR游戏市场，2017年VR游戏可能普及到中国的普通家庭。
在韩国，三星电子的动向备受关注。2017年上半年将发售新款智能手机盖乐世S8，以取代盖乐世Note7的最高端机型。新机型预计将大幅改动，如配备人工智能（AI）、去掉Home键等。不知三星能否借此东山再起？【《日本经济新闻》网站12月31日报道】
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