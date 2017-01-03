美国无雇员小型制造企业数量大增
美国制造业中一个很小的部分似乎在蓬勃发展——除所有者外没有雇员的小型制造业公司。
技术、经济方面的必要性和冒险精神共同作用，推动美国人创立一些计划保持很小规模的公司。这种创业模式的出现也凸显了美国经济面临的挑战，其中包括重返就业市场有难度，以及快速增长的新企业对经济增长的推动作用减弱。
自美国经济衰退最严重时期以来，被归纳入制造企业但没有雇员的公司数量一直稳步上升。这些小型制造商常常生产食品、手工酿造啤酒、化妆品或其他细分类产品。在数十年来雇员人数持续减少的制造业中，这些小型制造商的增长十分显眼。
2004年至2014年，除所有者外没有雇员的美国食品生产商的数量增长近一倍。只有一名工人的饮料和香烟生产商数量增长150%。同类化工产品生厂商（包括肥皂和香水生产商）数量在增长近70%
美国商务部最近公布的数据显示，整体来看，2014年，除所有者外没有雇员的生产商数量达到35万家以上，较2004年的增长近17%。相比之下，雇员的制造公司的数量下降12%至292543家。这一变化给美国增加制造业岗位的努力带来挑战。
（美国《华尔街日报》网站12月30日报道）
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