研究称人可能死于伤心
托德·费雪说，他母亲伤心而死：84岁的女演员黛比·雷诺兹12月28日因中风在家中去世。
托德对记者说，雷诺兹的女儿、他的姐姐凯丽·费雪12月27日因心脏病去世，这对雷诺兹打击太大。
但是，我们仍然禁不住怀疑：人有可能因为伤心刺激而死亡吗？
单个病例不能作为依据，但大量病例的数据集可以。
事实上，有不少研究专门针对这个问题。基于欧洲死亡率数据库开展的研究发现，失去亲人会提升死亡率。
研究发现，配偶、手足、子女——以及成年子女的去世一直都与死亡率上升相关。
一项研究发现，失去10至17岁的孩子会让父母接下来一年的死亡率提高31%。这项发表于《流行病学和公共卫生杂志》月刊的研究称，如果失去三四十岁的孩子，父母接下来几年的死亡率有所下降，“但从长远角度看，失孩父母的死亡率要高得多。”
研究人员指出几条更为具体的原因。
首先，失去亲人会让人感觉到巨大的压力。失去配偶、手足或孩子，人就失去了生活的支撑。
事实上，有一种病叫“心碎综合症”。发病时，因为压力激增，心脏的左心室突发功能不全。《哈弗大学妇女健康观察》解释说：“具体原因不清楚，但专家认为是压力激素的剧增……将心脏‘击晕’。”这随后导致心肌细胞或冠状动脉细胞（或二者同时）发生变化，使左心室无法有效收缩。
此外，还有一些心理原因。
2003年的一项研究称：“从长远角度来说，与压力相关的各种（心理）变化可能使人更容易患传染病，影响癌症的风险与诊断，导致心血管系统患病。”
压力还可能改变行为，比如烟酒摄入量、锻炼模式和饮食等等。【美国沃克斯网站12月29日报道】
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