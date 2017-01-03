中美若打贸易战中国胜算大：学者
据彭博社援引香港城市大学副教授王景东的发言表示，中美两国可能在明年开展贸易大战，而北京方面将有很大可能在这场贸易战中获胜。
据王景东在其每月对冲基金所写的评论中表示：“比起20世纪初，目前的世界力量分配已经变更为不确定。像中国和印度这样的国家已经能够建立新的政治中心。与此同时，经济和政治的停滞状态也对发达世界造成了打击，这使得贸易战成为最可能发生的结果。”
一旦发生贸易战，中国政府将比美国政府拥有更多的优势，因中国能够更为自由地调配国家资源，以便帮助其出口商。
在选举前，唐纳德·特朗普对中国发出威胁，表示将对货币进行调控，并将对中国产品的贸易税提高到45%。据高盛集团的评价称，如果美国目前确实将推行制裁税率，下一年中国的国内生产总值将会下降三个百分点。这将会引起中国经济指数的剧烈下降，并将对世界经济造成损害。
中方作为回应可能会取消其订购波音飞机的计划，同时会限制从美国进口汽车和农产品作物的总量。专家指出，贸易战可能会在美国引发通胀和内需下降等现象。（俄罗斯卫星网12月30日报道）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost