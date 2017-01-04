中美航母料下周南海碰头
中国辽宁号航母元旦在南海演习，周一有消息指美国卡尔文森号航空母舰战斗群下周将出发往亚太，军事专家分析中美航母很可能首度碰头。特朗普（又译川普）上台后中美关系紧张，南海军事角力引人关注。
消息指，美国第三舰队宣布卡尔文森号航母战斗群，将于1月5日或6日从美西圣地亚哥港出发，前往亚太部署，中国媒体解读为“紧急部署辽宁舰周边，往南海捣乱”，周一在中国互联网上引起一阵哗然。
卡尔文森号航母隶属美国海军第二舰载机联队，母港为圣地亚哥，编队辖驱逐舰DDG 108, 112, 巡洋舰CG 57，官兵7500人。此次估计会在农历新年后抵达亚太。
势必点燃火头
中央电视台元旦播出辽宁号进行舰载机起飞和降落训练，首度披露编队转往南海演习，据报还会有岛礁海陆空合练。这就意味着卡尔文森和辽宁号有可能会在南海相遇。澳门军军事专家黄东接受香港《苹果日报》采访时说：“辽宁号还未那么快走，卡尔文森开入南海就会两雄相遇。我觉得机会相当大。到时美方挑衅，中方也乘机炒作民族民粹主义。”
卡尔文森号此行恰逢台湾总统蔡英文月中即将过境美国，黄东认为，这势成一文一武两个火头：“卡尔文森，以及之前美军B52轰炸机在南海飞过，整个看到很有计划和部署一波连一波的行动，奥巴马最后十来天不用再给脸你，可以去到尽。相信今年不会静，比去年更激，不可预测的也更多。”
巡航成常态化
去年美军航母“斯坦尼斯号”战斗群首开远赴亚太部署先例，亚太巡航7个月，其中南海巡航60天，与隶属美海军第七舰队、以日本横须贺基地为母港的里根号形成双头。卡尔文森此行被解读为是“态度化”的象征，尽管其此行理由是填补里根号航母战斗群维护保养训练的真空（里根号据报要到今年5月后才具备作战能力），估计主要目的巡航南海。
辞旧迎新，中美关系箭拔驽张在军事方面感受明显。美国第七舰对圣诞新年也不休息，30号放出15中队的约翰·麦凯恩号导弹驱逐舰（DDG-56) 在南海巡航，还将南海巡航照片上传Facebook。
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