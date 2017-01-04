新加坡装甲车华人新年前回家？
新加坡9辆装甲运兵车遭香港海关扣事件，香港海关发言人3日表示，“该批被怀疑受管制物品目前仍存放于海关在屯门的仓库，并于12月6日开始存放室内”。
被香港海关扣留的新加坡装甲车，日前遭港媒报导消失不见，一时引起外界猜测，到底这9辆装甲车是“消失了”还是“已归还”。香港海关3日最新回应，装甲车已转移至室内。对此，新加坡官方没有评论，但新加坡媒体乐观揣测，这批装甲车“或许能在中国农历新年前回家”。
根据环球时报报导，2日晚，港媒报导称《新加坡装甲车消失》称，从11月26日至12月30日，9辆用绿色帆布遮盖、货柜车运输架的装甲车一直存放在香港屯门内河码头的海关露天货仓，其间不曾被移动，但从周一起，9辆装甲车不见踪影。香港海关2日晚模糊响应，仅表示“由于案件仍在调查中，没有进一步资料可提供。”
香港海关发言人3日进一步说明，“该批被怀疑受管制物品目前仍存放于海关在屯门的仓库，并于12月6日开始存放室内”。同日外交部发言人耿爽表示，香港特区正按照相关法律法规处理此事。
新加坡官方3日没有对“装甲车转移”响应，但《联合早报》称，新加坡国防部已就装甲车被扣事件发表了6次声明。新加坡国防部长黄永宏说，他将在本月9日在新加坡国会进一步说明事件细节。
新加坡当地网站Mothership3日发文称，装甲车被移到室内是好消息，也是坏消息。好的方面是，“这可能是装甲车开始归还新加坡的信号，此举有可能改善新中关系，恢复两国最高层互动。”不好的一方面是，新加坡装甲车已经被扣40多天，上次韩国军车被扣香港花了51天才解决，新加坡装甲车被扣的时间可能打破上述记录。
新加坡最不希望出现的状况是，“装甲车不要像2001年美国迫降海南岛的侦察机那样，最终被肢解后送还美国。”
新中双边合作联合委员会会议去年未能召开，这是13年来的首次。该机制是两国双边合作最高机制。随着中国春节临近及两会在今年3月召开，星中双边合作联合委员会会议恢复的机会正一点点失去，双方或许应该尽早解决装甲车事件，为2017年的合作奠定基调。(中时电子报)
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