小芯片助推智能手机“瘦时代”
鉴于最新的智能手机处理器出现了大瘦身，今年我们将迎来更纤薄的智能手机以及更大的电池空间。
主要移动芯片厂商高通公司周二称，该公司旗舰处理器的最新版本骁龙835比去年的型号小35%，同时耗电量也会下降25%。
随着人们对智能手机的需求越来越大，电池续航已经成为让智能手机用户最头疼的问题。
骁龙产品管理高级副总裁基思克·雷辛在接受采访时说，在拉斯维加斯召开的国际消费电子展上亮相的这款最新芯片，在能效方面实现了不同寻常的巨大飞跃，它的能耗约为几年前类似处理器的一半。
他说：“常年做到这种跨度是飞跃实在很难，这是个大飞跃。”
手机厂商正在寻求新的方式让自己的产品脱颖而出，以把客户吸引回日益放缓的智能手机市场。高通公司的客户，包括三星、LG和小米，都趋向于在其旗舰设备上采用最新版本的骁龙芯片。利用这一最新性能的首个智能手机预计将于2017年上半年推出。
近年来，处理器的外部设计几乎没有发生变化，但克雷辛预测，鉴于骁龙的改良，今年将会有“更多实验”推出。他预测，未来将会推出模块化的设计，可以附加硬件、折叠显示屏以及更纤薄的机身。他说：“手机厂商并不希望增加设备的体积。他们想让手机板面更纤薄，屏幕更大。”
这个收入排名全球第二大的芯片厂商希望，新的骁龙835将催生更小、更轻的头戴式虚拟现实（VR）设备，同时增强其便携式个人电脑（PC）市场上与领导者英特尔的竞争力。
克雷辛说，“我们对于这一代的真正关注点之一是将骁龙835用在VR上”，通过提高效率来减少发热。而发热对于头戴式设备来说是一个重要的考量。新一代骁龙还能保持图像更流畅，以及更精准地追踪头部活动。所有使用该设备的智能手机均可支持谷歌去年推出的“白日梦”VR平台。（英国《金融时报》网站1月3日报道）
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