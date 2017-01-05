两分钟了解2017年国际消费电子展
本周在拉斯维加斯举行的国际消费电子展（CES）将推出很多东西。其中大部分不会离开展厅，特别提走向市场。但关注今年首个电子设备发布会是会有价值的：CES上首批发布可能为今年余下的时间里陆续问世的技术设定基调。
汽车
随着汽车变得更像电脑并开始自动行驶，福特、本田和通用等传统汽车制造商已开始利用CES这一平台展示它们最近的创新。去年大型汽车制造商发布了多款新车型和概念车，而法拉第未来公司等汽车行业的新角色则透露令人对未来驾驶的看法。预计2017年的情况相似。可以期待大量怪诞、不切实际和未来主义的车型将出现在展台上。
语音
在亚马逊智能音箱Amazon Echo取得意外成功后，各技术企业纷纷将“对话式计算”视为明日之星。预计将涌现出多种多样的智能音箱。不过，对这些设备的真正考验在于，它们是否能同Echo和谷歌Home中包含的各种技艺和智能家居特征相竞争。
增强现实/虚拟现实
很容易将增强现实（AR）和虚拟现实（VR）混为一谈，因为这两种技术依然处于形成阶段。但2016年VR技术首次尝试进入消费市场，而真正AR技术距离拥有自己的单机还相当遥远。微软的HoloLens依然是主流AR技术的领导者，不过各技术企业还在推出用于建筑和汽车制造等行业的头戴式设备。
在VR方面，别指望奥克卢斯和宏达电会推出任何新的头戴式设备。奥克卢斯今年在CES上的亮相不会像2016年那样盛大。宏达电已经确认，它的2016年的Vive头显在2017年不会有升级版，虽然CES肯定会推出更新的头显，但VR迄今为止不稳定的起步期不会给行业的新来者带来信心，尤其现在微软通惠普、戴尔、联想、华硕和宏碁就新头显建立了硬件伙伴关系。微软的这些头显定于今年晚些时候发布。
机器人/无人机
今年的CES将展示大量自动飞行的机器。它们是否有实际用处——即在拍照、播放音乐和扰民之处还能做点别的事——是每个人都将试图回答的问题。不关注怎样，今年我们很可能会见到更安全的机器和无人机。
物联网
几年对物联网设备来说是融合之年：如果它们不能同目前流行的智能音箱合作，那么它们就将被淘汰。在2016年发生多起大规模僵尸网络攻击之后，最先想到的一点是：黑客无法利用你的智能灯来破坏互联网的稳定，了解这一点是令人愉快的。
常规产品（电视、冰箱和家居产品）
CES一直是制造商展示最新高清电视、冰箱、洗衣机和洗碗机的地方。今年也不会例外。电视机制造领域的最新时尚是“高动态范围（HDR）”。这意味着图像的明亮和黑暗部分会有更多的细节。每年的CES都会推出至少一种噱头产品，例如3D电视，触屏冰箱等等。2017年也可能这样。或许今年是我们开始同机器对话的一年。（美国石英财经网站）
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