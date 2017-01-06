杜特尔特欢迎俄罗斯军舰随时停靠菲律宾
路透社报道，菲律宾总统杜特尔特今日参观俄罗斯军舰时表示，希望俄罗斯能够成为菲律宾的盟友和保护者。
昨日，俄罗斯大使表示，该国已经准备好为菲律宾提供先进的武器，并打算成为菲律宾的亲密朋友。
俄罗斯的反潜驱逐舰“特里布茲海軍上将”号和补给舰“鲍里斯·布托马”号于3日抵达菲律宾，并将展开为期4天的友好访问。这是俄罗斯与菲律宾海军进行的第一次正式接触。
今日，杜特尔特在参观该军舰时对该舰队的负责人米哈伊洛夫（Eduard Mikhailov）少将说：“我们欢迎我们的俄罗斯朋友。任何时候你们都可以在这里停靠，为了任何事情——玩耍、补充用品或者成为我们的盟友来保护我们。”
路透社指出，杜特尔特扭转了与传统盟国美国的关系，转而与中国和俄罗斯改善关系。
他预计将在4月份访问莫斯科。而在上个月，杜特尔特已经派遣了外交部长和国防部长到莫斯科讨论武器交易的相关事宜。
米哈伊洛夫于3日表示，俄罗斯希望与菲律宾举行海上演习，以帮助菲律宾打击恐怖主义和海盗行为。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost